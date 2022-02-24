Верховна Рада запровадила надзвичайний стан в Україні.

Верховна Рада запровадила в Україні надзвичайний стан на 30 днів.

За таке рішення проголосувало 335 народних депутатів на засіданні ВР у середу, повідомляє УНІАН.

Жоден депутат не проголосував проти цього рішення і жоден не утримався. Чотири депутати не голосували.

Зокрема, зі "Слуги народу" "за" проголосували 230 депутатів, з "Європейської солідарності" – 22, з "Голосу" – 19, а з "Батьківщини" та групи "За майбутнє" – по 16. У фракції "Опозиційна платформа – За життя" лише один народний депутат (Юрій Павленко) підтримав запровадження надзвичайного стану.

Йдеться про закон про затвердження указу Президента України "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України" (№7108).

Указом Президента передбачається ввести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва надзвичайний стан з 00 годин 00 хвилин 24 лютого строком на 30 діб.

Голови обласних та Київської міської державної адміністрації мають утворити оперативні штаби на чолі з головами адміністрацій для координації дій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій із запровадження здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану.

На територіях, де вводиться надзвичайний стан, запроваджуються такі заходи:

особливий режим в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування (за потреби);

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби);

посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

забороняється проведення масових заходів, страйків;

тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов’язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових жилих приміщень.

Крім того, запроваджується комендантська година та перевірка документів у громадян, а у необхідних випадках проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів.

Передбачається також заборона призовникам, військовозобов’язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління та/або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки.

Серед іншого запроваджується заборона на виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку; заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого користування; особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі (за потреби).

Указ Президента набирає чинності одночасно з набранням чинності законом "Про затвердження указу президента України "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України". Закон набирає чинності з дня його опублікування.