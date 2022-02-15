ВР закликала світову спільноту не визнавати рішень Росії про «Л/ДНР».

Верховна Рада закликає міжнародну спільноту не визнавати будь-яких рішень Росії, які стосуватимуться визнання незалежності незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення постанови проголосував 331 народний депутат.

У зверненні ВР до Організації Об'єднаних Націй, Європейської комісії, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо невизнання незалежності незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської областей наголошується, що ВР рішуче засуджує будь-які спроби Російської Федерації визнати (легалізувати) незалежність незаконних утворень, які становлять окупаційну адміністрацію РФ, створену нею на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Парламент звертається до колег із закликом підтвердити територіальну цільність України та недоторканність її в межах міжнародно визнаних кордонів; не визнавати будь-яких рішень Росії, які будуть стосуватися визнання незалежності незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Крім того, український парламент закликає рішуче засудити будь-які дії Росії, спрямовані на погіршення безпекової ситуації у світі в цілому та в Україні зокрема; розглянути питання правових підстав перебування РФ у складі постійних членів Ради Безпеки ООН та провести термінове засідання РБ ООН щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України.

Також ВР закликає невідкладно застосувати додаткові санкційні механізми щодо Росії задля упередження подальшої ескалації конфлікту.

У своєму зверненні ВР також наголошує, що так звана "влада" незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської областей є окупаційними адміністраціями РФ на тимчасово окупованих територіях України, управління якими здійснюється Росією. Тому Верховна Рада вважає за неможливе вести прямі переговори з ватажками цих утворень на тимчасово окупованих територіях України.

"Вважаємо, що заяви Російської Федерації про те, що Державна дума планує прийняти рішення про визнання незалежності незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях України, є черговою спробою зруйнувати міжнародний правопорядок, що ґрунтується на Статуті ООН", – йдеться у зверненні.

Верховна Рада також прийняла окреме звернення про ескалацію Російською Федерацією безпекової ситуації навколо України і закликала світову спільноту примусити Росію до відведення військових сил та озброєння від кордону з Україною і з тимчасово окупованих територій України.