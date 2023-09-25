Помер народний депутат трьох скликань Андрій Іванчук.

 

У ніч на понеділок, 25 вересня, на 50-му році життя помер народний депутат трьох скликань Верховної Ради, член групи "Довіра" Андрій Іванчук.

 

 

"Жахлива новина. Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у зв'язку з передчасною смертю", – написав голова українського парламенту Руслан Стефанчук на своїй сторінці у fb.

 

Про смерть Іванчука повідомив також міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

 

"Перестало битися серце народного депутата України трьох скликань, засновника БФ "Покуття", відомого українського політика і мецената Андрія Володимировича Іванчука. Це — невимовна втрата для Коломийської громади й всієї України. Співчуття сім’ї, родині, друзям та колегам Андрія Володимировича", – написав він.

 

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

Андрій ІВАНЧУК  

народився 16 червня 1973 року в Івано-Франківську. У 1991 році закінчив середню школу імені Василя Стефаника в Коломиї. Опісля вступив до Чернівецького державного університету імені Федьковича на юридичний факультет. Закінчив його у 1996 році за спеціальністю "Правознавство".

Був обраний до Верховної Ради дев'ятого скликання як безпартійний самовисуванець у 88-му окрузі (Івано-Франківська область). З 6 грудня 2019 року став членом депутатської групи "Довіра", до того був позафракційним. Входив до складу комітету з фінансів, податкової та митної політики, у структурі якого очолював підкомітет з питань банківської діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з Національним банком України та захисту прав споживачів фінансових послуг.

У 2014 році був обраний до ВР від партії "Народний фронт" (№16 у списку) і був заступником голови однойменної фракції, а у 2012 році пройшов до парламенту від ВО "Батьківщина" (№41 у списку). 

 

 

 

 

25.09.2023

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