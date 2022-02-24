Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану.

Верховна Рада підтримала введення воєнного стану в Україні.

За затвердження указу Президента проголосувало 300 народних депутатів, у тому числі 11 нардепів із фракції "Опозиційна платформа – За життя".

Голова Верховної Ради заявив, що зараз вирішується питання не лише про майбутнє України, а й про те, яким буде життя в Європі.

Руслан Стефанчук наголосив, що від того, як світ відповість на агресію, залежить і глобальна безпека: "Що потужнішою буде реакція цивілізованих країн, то швидше може бути відновлений мир. Агресор повинен заплатити за свої дії".

Стефанчук наголосив, що всі народні депутати мають залишатися в Києві. "Ми маємо бути готові негайно зібратися у певний час у певному місці та працювати заради української держави. Хто виїхав, той зрадник", – заявив Голова Верховної Ради.