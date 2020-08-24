У Львові презентували інструментальну версію Гімну України.

 

До Дня Незалежності України відома піаністка Юлія Божик зіграла інструментальну версію Гімну України на Меморіалі Небесної Сотні у Львові. Прем’єру композиції виклали в мережу в день свята – сьогодні вранці, 24 серпня.

 

 

«Мрію, щоб Гімн України в цей день прозвучав у кожній домівці, де є українці, незалежно від того, де вона. Щоб прослухавши Гімн, українці з цілого світу духовно об’єдналися», – зазначила музикантка.

 

Вона додала, що обрала Меморіал Небесної Сотні для виконання Гімну тому, що це місце пам’яті Героїв, які поклали своє життя за Україну. Вони стали національним символом України та прикладом незламності духу українського народу.

 

 

Аранжування музики Михайла Вербицького зробив композитор і піаніст Михайло Олійник. Запис і зведення композиції здійснив саундпродюсер Олександр Божик, чоловік Юлії. Режисерував Богдан Ільчишин.

 

До слова, святкування 29-річниці Незалежності України у Львові розпочали із вшанування Героїв. У цей день, другий рік поспіль, у місті проводять Марш нескорених, щоб вшанувати пам'ять загиблих Героїв та підтримати українських воїнів — тих, хто воює, і тих, хто перебуває на лікуванні та реабілітації у Львові.

 

Для довідки:

 

 

Юлія Божик – піаністка, лауреатка міжнародних конкурсів, дружина і артдиректорка відомого скрипаля-віртуоза Олександра Божика. Закінчила ЛНМА ім. М. Лисенка у класі професорки Оксани Рапіти.

 

Юлія та Олександр активно концертують в Україні та за кордоном. Вони також створили спільний проєкт «Божик Дуо» (Bozhyk Duo) й виконують кавери на відомі хіти та авторські твори Олександра. Відео записів та виступів, викладені у мережу, збирають мільйонні перегляди.

24.08.2020

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