Концерт у Митрополичих садах та «Акафіст» від «Дударика»: Львів готується до Дня Незалежності.

До Дня Незалежності у Львові відкриють для відвідувачів Митрополичі сади біля собору святого Юра. З нагоди свята тут відбудуться концерти, – повідомляють організатори.

Зокрема, в суботу, 22 серпня, львів'ян запрошують на концерт «Літній джаз в саду». Виступатимуть Анастасія Літвінюк та Ігор Гнидин (лідери проекту SHOCKOLAD), контрабасист Сергій Федорчук та вокалістка Юлія Швед. У Митрополичих садах лунатимуть хіти Френка Сінатри, Тоні Беннета, Енді Уільямса та інших.

А в неділю, 23 серпня, диригент оркестру національного музично-драматичного театру імені Марії Заньковецької Богдан Мочурад запрошує на концерт «Музика з фільмів про кохання в саду». Лунатимуть хіти з найкращих романтичних фільмів 20 і 21-го століть.

У сам День Незалежності і, 24 серпня, Оксана Муха виступить у Митрополичих садах зі святковим концертом «Два кольори». Співачка виконає відомі пісні «Гуцулка Ксеня», «Я піду в далекі роки», «Черемшина», «Ворожка», «Де ти тепер», «Шуміла ліщина». До слова, на останню пісню до Дня Незалежності співачка готує прем'єру свого дебютного кліпу.

Капела «Дударик» запрошує 24 серпня о16:30 відправити Акафіст до Пресвятої Богородиці – традиційно біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Зазначимо, в такий спосіб капела щорічно відкриває співочий сезон, цьогоріч ювілейний, 50-й.

Ця традиція зродилася зі щирої потреби подякувати Богові за даровану незалежність. Тож із першої річниці й досі представники Церков України, її влади, громада Львова, гості й рідні у супроводі капели «Дударик» відправляють цю молитву «на стоячи» зі щирою вірою у те, що допоки молимось і дякуємо, доти і триваємо, живемо в незалежній Державі.

По завершенні Акафісту капела «Дударик» представить громадськості ретроспективу Українського Гімну – Козацького, Русинського, Стрілецького, Повстанського, Духовного і Державного.

До слова, з огляду на те, що Львів наразі залишається в «помаранчевій» зоні епідеміологічної небезпеки, всі заходи до Дня Незалежності у місті планують на свіжому повітрі. Про це розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко в ефірі радіо «Люкс FM».

Святкування розпочнуть із вшанування Героїв (на Личаківському кладовищі та Меморіалі Небесної Сотні), далі святкові події відбуватимуться у найбільших парках міста – Стрийському та Парку культури. Увечері на площі Ринок відбудеться концерт Братів Гадюкіних, який зможе послухати лише допустима кількість людей. Це буде безпечний концерт із балкона, а територію на площі Ринок поділять на квадрати.