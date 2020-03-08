Пролітаючи над:... церква у Млинах

Ігор МАРТИНІВ

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах, і наше покоління може виявитися останнім, яке ще має шанс побачити їх на власні очі.

Проте нині це буде маленька церковця, розташована у селі Млини, що на етнічних українських землях. Знаменна ця місцина тим, що свого часу парохував тут Михайло Вербицький і саме тут написав музику нашого українського гімну.

 

 

4 березня цього року відзначали 205-ту річницю із дня народження автора музики українського гімну Михайла Вербицького. Історія нашого славня тісно пов’язана зі селом Млини, що розташоване біля Перемишля недалеко від українського кордону.

 

Автор музики до «Ще не вмерла України» Михайло Вербицький був парохом місцевої церкви в останні роки свого життя, із 1856 до 1870. І саме тут композитор написав музику до сучасного державного гімну України.

 

Церква Покрови Пресвятої Богородиці збудована у 1733 році.

 

Після повоєнного виселення українців храм був переосвячений на костел Матері Божої Втіхи, ним залишається й досі.

 

Могила Михайла Вербицького – просто навпроти церкви у капличці, яку спорудили у 2005 році. На її відкриття особисто приїжджав тодішній Президент України Віктор Ющенко.

 

2006 року церкву ґрунтовно реконструювали. Зараз вона входить до Шляху дерев’яної архітектури Підкарпатського воєводства.

 

 

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