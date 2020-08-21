У Львові «Маршем нескорених» у День Незалежності підтримають українських воїнів.

У День Незалежності, 24 серпня, у Львові відбудеться Марш нескорених, щоб підтримати українських воїнів і вшанувати пам'ять загиблих Героїв, повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Марш нескорених-2019. Фото: Андрій Поліковський

Учасники маршу зустрінуться на Личаківському кладовищі. О 09:00 там вшанують загиблих Героїв за волю та незалежність України. Опісля вирушать до Військового госпіталю, що на вул. Личаківській, 26, підтримати поранених, а далі – до Гарнізонного храму на вул. Театральній, 11 для спільної молитви за всіх захисників України.

Марш нескорених у Львові відбудеться вдруге: торік у такий спосіб охочі вже висловлювали солідарність з українськими воїнами. Ідея проведення маршу належить ветерану 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр» Артуру Кирєєву.

«Хочу запросити всіх на Марш нескорених, який відбудеться у День Незалежності України. Стартує колона від центрального входу Личаківського кладовища, далі рухаємося до Госпіталю, де подякуємо хлопцям, і тоді йдемо до пам’ятника Т. Шевченкові – там буде міні-акція. І тоді йдемо до Гарнізонного храму, де помолимося за військових, які нас захищають. Біля храму буде два прапори, довжиною 6 та шириною 3 метри, тому всі охочі зможуть залишити на прапорі свій підпис», – зазначив Артур Кирєєв.

Фото: пресслужба ЛМР

Він закликав усіх приходити у захисних медичних масках та дотримуватися безпечної дистанції під час акції.

Тим часом ветерани і волонтери в Івано-Франківську та Тернополі закликали містян долучитися до Маршу захисників у День Незалежності у Києві. Окремих патріотичних маршів у цих містах не проводитимуть.

Марш нескорених-2019. Фото: Андрій Поліковський

До слова, з огляду на те, що Львів перебуває у «помаранчевій» зоні епідеміологічної небезпеки, усі заходи до Дня Незалежності у місті планують на свіжому повітрі.

Зокрема, капела «Дударик» запрошує 24 серпня о 15:30 відправити Акафіст до Пресвятої Богородиці – традиційно біля пам’ятника Тарасові Шевченку. 23 та 24 серпня відбуватимуться святкові концерти у Митрополитчих садах біля Собору Святого Юра.