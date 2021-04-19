ВРУ підтримала присвоєння звання Героя України Вікторові Гурняку.

Депутати Верховної Ради підтримали пропозицію посмертно присвоїти звання Героя України Вікторові Гурняку, який загинув у зоні АТО у 2014 році у віці 27 років. «За» проголосували 257 народних депутатів, відтак ініціативу в подальшому має розглянути Президент України, повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

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Сергій Надал зазначив, що ініціативна група тернополян звертається з пропозицію присвоїти Вікторові Гурняку найвищу нагороду, починаючи з 2015 року.

Міський голова Тернополя нагадав, що Віктор Гурняк був уродженцем Тернополя та великим патріотом.

«Віктор Гурняк тернополянин. Він закінчив нашу 27 школу, технічний коледж та виш. Був виховником тернопільського "Пласту", – розповів Сергій Надал. – З перших днів війни на сході України почав волонтерити: закуповував необхідні речі, доправляв вантажі, забезпечував необхідним спорядженням бійців на фронті. У вересні 2014 року Віктор пішов служити добровольцем у батальйон "Айдар". А вже 19 жовтня 2014 року загинув від мінометного снаряду, коли під обстрілом вивозив поранених у боях під Луганськом».

«Для нього не існувало чогось, на що б він не зважився заради України. Він добровільно віддав усе, навіть власне життя в 27 років! Він гідний звання Героя України!» – зазначив міський голова.

Зазначимо, після тернопільського періоду Віктор Гурняк жив та працював у Львові. Був співзасновником відомого фотоагентства LUFA.

Меморіальна дошка Вікторові Гурняку на будівлі тернопільского "Пласту". Фото http://memorybook.org.ua

Віктор Гурняк загинув 19 жовтня 2014 від мінометного снаряду, коли під обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Слов'яносербського району Луганської області. Його поховали на Личаківському кладовищі у Львові. У Віктора залишились дружина та донька.

У 2015 році друзі Віктора Гурняка зняли документальний фільм про його життя, а його доньці Президент присвоїв стипендію.

Віктор Гурняк був посмертно нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції»; орденом «Лицарський хрест Добровольця» та орденом-хрестом «За заслуги у національно-визвольній боротьбі з утвердження Української Держави».

Нагадаємо, звання Героя України – це найвища державна нагорода, яку присвоюють за визначний геройський вчинок або трудове досягнення. Кінцеве рішення про присвоєння звання Героя приймає Президент.