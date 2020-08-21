"Марш Незалежності" 24 серпня очолять Ярош і Забродський.

 

Акцію "Марш Незалежності", яка відбудеться в День Незалежності 24 серпня, очолять герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський і командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.

 

Анонс події з відеороликом оприлюднив на своїй сторінці у Facebook ветеран АТО/ООС, громадський активіст Олександр Погребиський.

 

 

"За п'ять років ми разом відродили армію, яка змогла захистити країну. П'ять років військовий парад був повагою українського народу до своєї армії, звітом влади перед своїм народом за зроблене у сфері обороноздатності. Вже другий рік поспіль влада країни, на яку напали і веде війну, відмовляється від такого звіту. Тому що нічим звітувати. Бо захист і армія, на жаль, перестають бути пріоритетом. 24 серпня о 10:30 ми, учасники цієї війни, збираємося тут, біля метро "Університет", – сказав Забродський.

 

"Щоб довести, що Україна і далі буде чинити спротив російській агресії і спробам реваншу колабораціоністів, які намагаються знищити нашу державність. Ми маємо ще раз довести, що нам – українцям – не "какая разница". Що Україна – це незалежна, самостійна, соборна держава", – зазначив Ярош.

 

Зі слів Забродського, мета маршу – "продемонструвати нашу шану тим, хто і зараз захищає нашу Батьківщину". "Ми готові до захисту України. З незалежністю не жартують", – наголосив він.

 

Раніше, на 09:00 24 серпня, біля станції метро "Університет" було оголошено збір учасників "Маршу захисників України", які також планують пізніше пройти бульваром Шевченка та Хрещатиком.

 

Подібна акція проводиться другий рік поспіль, відколи Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський відмовився від ідеї традиційного для років війни в Україні військового параду. Торішній марш організовували волонтери – на фінальному відтинку, бачачи розмах ініціативи, ідею ходи підтримала й влада. 

 

21.08.2020

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