Львів’яни вийшли на «Марш нескорених» подякувати новітнім Героям.

 

У Львові сьогодні, 24 серпня, урочисті заходи з нагоди Дня Незалежності розпочалися з вшанування загиблих учасників Революції Гідності та російсько-української війни на Личаківському кладовищі. Опісля, попри дощову погоду, львів’яни взяли участь у «Марші нескорених».

 

 

До  маршу долучилося кілька сотень львів'ян: серед яких військові, волонтери, члени родин Героїв, представники влади, громадські активісти.

 

 

Від Личаківського кладовища вирушили до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, де виконали Державний гімн. Люди скандували ветеранам війни «Дякуємо!».

 

 

Ініціатор громадського маршу, ветеран 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр», Артур Кирєєв сказав, що військовим важливо знати, що їх не забули.

 

 

Люди йшли у вишиванках, окремі — загорнуті у прапори України, по дорозі вигукували гасла «Слава Україні!», «Україна понад усе!».

 

 

Після зупинки біля військового госпіталю учасники рушили до Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні. Під час віча тут урочисто підняли прапор, запалили лампадки, виконали Державний Гімн та провели панахиду.

 

Фото facebook.com/Артур-Кирєєв, loda.gov.ua, galnet.fm, zahid.espreso.tv

 

24.08.2021

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