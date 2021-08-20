На Чернігівщині відкрили меморіальну дошку на честь оунівця Загривного.

 

У селищі Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині відкрили меморіальну дошку на честь борця за незалежність України в XX столітті, сотника армії Української Народної Республіки, співзасновника Організації українських націоналістів (ОУН), поета Максима Загривного.

 

 

Про це повідомляє аґенція "Укрінформ", покликаючись на представника Українського інституту національної пам’яті в Чернігівській області Сергія Бутка.

 

"Максим Загривний народився в селі Козел Чернігівської губернії – нині це Михайло-Коцюбинське. Сьогодні там, у центрі селища, на фасаді місцевого історико-краєзнавчого музею відбулось відкриття меморіальної дошки борцю за нашу незалежність. На врочистому заході звучали промови, пісні на честь захисників України, а місцевий священник відслужив панахиду за загиблими", – розповів історик.

 

З його слів, найбільший внесок у визвольну боротьбу Загривний зробив як поет. На його віршах століття тому виховувалась молодь Західної України та української діаспори. А патріотичний вірш "Нас питали, якого ми роду" фактично став гімном ОУН.

 

"Його поезія мала дуже великий вплив. Ми це документально встановили й здивувалися тому, що й зараз, як виявилось, пісні на його слова можна почути в окопах на сході України", – зауважив Бутко.

 

На відкритті пам’ятної дошки були присутні представники влади та громадськості, науковці та краєзнавці Чернігівщини. Вони поклали квіти до дошки Загривному та пам’ятної стели загиблим у сучасній російсько-українській війні жителів селища Івана Томилка та Володимира Брешинського.

 

Після урочистостей в місцевому будинку культури пройшов "круглий стіл"; науковці розповіли про внесок Загривного у визвольну боротьбу.

 

Максим Загривний (1891–1931) відомий як поет і сатирик під літературним псевдонімом Максим Грива.

 

20.08.2021

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