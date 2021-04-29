У Тернополі провели ходу до 78-ої річниці створення дивізії «Галичина».

У Тернополі ввечері у середу, 28 квітня, понад 70 молодих людей долучилися до ходи, присвяченої 78-й річниці створення дивізії «Галичина», розповіла співорганізаторка ходи Христина Олійник. Масовий захід супроводжувала поліція, порушень не зафіксували.

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У громадській акції брали участь представники міських громадських організацій та політичних партій: зокрема партії «Національний корпус», ВГО «Сокіл», молодіжної організації «Правого сектору» – «Права молодь», ГО «Основа майбутнього» та інші.

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Учасники ходи від вулиці Вояків дивізії «Галичина» пройшли вулицею Соломії Крушельницької та зупинилися біля пам’ятника Степану Бандері. Там запалили димові шашки та зачитали молитву українського націоналіста.

Заступник начальника відділу превенції Тернопільського відділу поліції Сергій Вишовський розповів, під час заходу порушень порядку та карантинних вимог правоохоронці не зафіксували.

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Заначимо, 28 квітня у Києві також відбувся марш із нагоди 78-ої річниці створення дивізії СС «Галичина», на акцію пришли близько 500 людей, які колоною пройшлися з Арсенальної площі до майдану Незалежності.

Зокрема, це були онуки ветеранів дивізії «Галичина», представники «Суспільства майбутнього», «Правого сектору», ВО «Свобода», Спілки ветеранів АТО, ініціативи Ukrainian military Honor, повідомило видання «Детектор медіа».

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович назвав «неприпустимим для європейської країни» прославлення військ СС.

«Глорифікація військ СС – це неприпустимо для європейської країни, і я впевнений, що цього не підтримує абсолютна більшість українців. Історію треба вивчати, відкрито розбиратися у складних питаннях», – заявив Дробович у дописі на своїй facebook-сторінці, коментуючи марш у Києві.

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Дробович додав, що треба вивчати історію, «відкрито розбиратися у складних питаннях», і запропонував розібратися, в чому причина появи таких добровольчих підрозділів.

«Вочевидь чорно-білими спрощеннями, маршами, популістичними гаслами та сумнівними кричалками до побудови сильної та відповідальної політичної нації не наблизитись», – зазначив очільник УІНП.

Своєю чергою ексголова Інституту національної пам'яті, народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В'ятрович напередодні також заявив, що не готовий підтримувати подібні марші.

«Такі складні історичні питання не оцінюються [категоріями] "добре" або "погано". Я вважаю, що учасники СС "Галичина" були жертвами Другої світової війни. Це, на жаль, українці, які були змушені воювати за чужі, німецькі інтереси, часто навіть воюючи проти інших українців у Червоній армії, які, своєю чергою, також були змушені воювати за чужі інтереси», – прокоментував В'ятрович.

Нагадаємо, дивізія «Галичина» – це підрозділ, який у 1943–1945 роках входив до складу німецького війська Ваффен-СС, до якого входили українці, переважно з Галичини.

27 травня 2020 року Окружний адмінсуд Києва визнав, що Інститут національної пам’яті не мав відповідати на звернення громадянина про те, чи є символіка дивізії СС «Галичина» символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, поширення якої заборонено в Україні. Суд зобов'язав Інститут «утриматися від розповсюдження таких висновків». Водночас судді відхилили вимогу позивачки до Інституту «заборонити пропаганду символіки СС «Галичина».