Понад 20 російських міст скасували паради 9 травня.

У деяких реґіонах місцева влада пояснила це міркуваннями безпеки, в деяких нічого не пояснювала.

 

 

Наприкінці квітня – на початку травня керівники багатьох російських реґіонів оголосили про скасування парадів на «день перемоги». За підрахунками російського видання «Вёрстка», паради дев’ятого травня не проводитимуть щонайменше у 21 місті (рік тому у цих містах паради були).

 

З міркувань безпеки від парадів відмовилися в Калузі, Рязані, Орлі, Саратові, місті Гусєв Калінінградської області, Липецьку та Єльці. Скасували парад з міркувань безпеки також у Тюмені, хоча місто розташоване за тисячі кілометрів від лінії фронту.

 

У Пскові та Великих Луках влада побоюється не лише за безпеку, а й за «морально-етичні аспекти». За словами губернатора Псковщини Михайла Вєдєрнікова, до реґіону на реабілітацію приїжджає багато військовиків, які звуки феєрверків «сприймають абсолютно по-іншому», а кошти, «закладені на салюти, можна витратити на найнеобхідніше учасникам СВО».

 

У Курську парад вирішили не проводити «з огляду на поточну ситуацію», а у Білгороді – «аби не провокувати супротивника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців» у центрі міста.

 

Влада Краснодарського краю формально не оголошувала про скасування парадів у Краснодарі та Сочі (вони традиційно проходили в минулі роки), а лише заявила, що військову техніку цього року можна буде побачити тільки в Новоросійську. 

 

У Брянську місцева влада заявила, що хотіла б провести парад, але зробити вона цього не може. Чому «не може», губернатор Брянщини Олександр Богомаз не пояснив.

 

Не проводитимуть парад і в окупованих кримських містах Севастополі, Керчі та Сімферополі. За словами керівника окупаційної адміністрації півострова Сергія Аксьонова, таке рішення ухвалено з міркувань безпеки. 

 

Крім того, парадів не буде у віддалених від фронту Нижньовартівську, Сургуті та Ханти-Мансійську. У меріях міст стверджують, що хочуть висловити «солідарність з іншими реґіонами країни, де з міркувань безпеки вже скасували святкові заходи».

04.05.2023

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