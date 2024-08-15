Львівська філармонія запрошує на українську класику в День Незалежності.

24 серпня о 18:00 у Концертному залі Людкевича звучатимуть твори українських композиторів Василя Барвінського, Миколи Лисенка, Костянтина Данькевича, Олександра Родіна.

У цей вечір слухачі почують знаменитий «Прелюд памʼяті Шевченка» Якова Степового, а також оркестрову сюїту «Гуцульський триптих» Мирослава Скорика з музики до кінофільму «Тіні забутих предків».

Серед виконавців – Наталія Степаняк (сопрано), Володимир Щигіль (баритон), Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» та Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії під орудою диригента та генерального директора філармонії Володимира Сивохопа.

“Україна перебуває у часі великого зламу — емоційного, геополітичного, національного. Цей концерт проявить головні паралелі музики й цінностей, які нам означує саме життя”, — зазначив Володимир Сивохіп.

День Незалежності – це нагода подякувати всім, хто боронить кожен клаптик нашої землі, та всім, хто віддав життя за Україну. Незламність, сила, талант і воля до Перемоги – ось що вирізняє і дає наснагу. Українські музи не мовчать: у тилу ми чимдуж прагнемо наближати мир своєю діяльністю, освітлювати дорогу цілющою силою мистецтва.

Деталі події: https://soldout.ua/booking/1680-tobi-ukraino