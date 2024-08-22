День Незалежності у Львові відзначать тематичними заходами: перелік подій.

23 серпня відзначаємо День Державного прапора, 24 серпня – День Незалежності. Львів'ян та гостей міста запрошують відвідати тематичні заходи. Про це повідомляє Львівська міська рада.

У мерії відзначають, що ключовою подію з нагоди святкування 33-ої річниці з проголошення незалежності стане публічна лекція громадського діяча та народного депутата шести скликань Ярослава Кендзьора, який зняв на свою камеру унікальні кадри становлення України. Подію модеруватиме актор та засновник відеоблогу "Загін Кіноманів" Віталій Гордієнко.

Під час події покажуть унікальні архівні кадри з засідання Верховної Ради УРСР 24 серпня 1991 року, які знімав сам Ярослав Кендзьор. Розпочнеться захід у суботу о 17:00 у дворику Ратуші. Аби потрапити туди, потрібно заповнити коротку реєстраційну форму.

Також у цей день о 15:00 на площі Ринок виступить оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Вулична вистава

До Дня Незалежності Мистецьке об'єднання «Хвиля» у Львові готує вуличну виставу, що поєднає поезію, музику та ліхтарі з лози й паперу. Дійство відбудеться цієї суботи, 24 серпня, на пл. Ринок, і триватиме з 20:45 до 22:00.

Як повідомили організатори, під час вистави засновник «Хвилі» Микола Набока читатиме вірші харківського поета, музиканта та військового Олега Каданова в музичній взаємодії з бандуристом Володимиром Войтом.

Під час дійства паперові ліхтарі оживуть у русі, занурюючи глядачів у фантастичний світ містерії. Ці структури створені спільно з іноземними акторами Ное Форіссьє, Пʼєром Мульє та Джонатаном Бен-Шаулем. У такий спосіб учасники вистави прагнуть показати протистояння світла надії з темрявою війни.

До слова, мистецьке об’єднання «Хвиля» у 2024 році заснував актор і театральний діяч із Харкова Микола Набока. Мета обʼєднання – культивувати появу нового покоління українських театральних митців.

Лекція Віталія Портникова

З нагоди Дня Незалежності України у Львові відбудеться лекція від Інституту стратегії культури «Незалежність, війна і майбутнє».

Журналіст і політичний експерт Віталій Портников під час лекції розповість, як війна змінює українську ідентичність і суспільство, які висновки треба зробити з воєнної небезпеки та ймовірного збереження загрози в майбутньому, про варіанти розвитку держави та як збудувати глобальну Україну. Для участі потрібно зареєструватися за посиланням.

Подія відбудеться 25 серпня о 18:30 на території Меморіалу Героїв Небесної Сотні (перетин вулиць Максима Кривоноса й Замкової).

Благодійний захід

У Львові відбудуться благодійні фестини у родинному колі. Захід для дітей, молоді та родин буде приурочений до Дня Незалежності України. Святковий концерт, майстеркласи та ярмарки проведуть 23 серпня на площі біля Шевченківської районної адміністрації (вул. Липинського, 11) з метою збору коштів на підтримку ЗСУ.

Львів’ян та гостей міста запрошують прийти 23 серпня з 13:00 на вул. Липинського та долучитись своїм донатом, щоб віддати шану воїнам, висловити їм вдячність за оборону миру та збереження незалежності.

Показ фільму

24 серпня в Шевченківському гаю відбудеться спеціальний показ документальної драми про Назарія Яремчука. Це буде перший наймасштабніший показ фільму «Яремчук: Незрівнянний світ краси» просто неба.

Документальна біографічна драма показує історію першої української попзірки Назарія Яремчука. Перемога на конкурсі «Пісня-71» з «Червоною рутою», загибель Володимира Івасюка, гастролі різними континентами, виступи в Чорнобилі – через спогади близьких, особисті щоденники й ексклюзивні хроніки фільм розповідає про його життя та шлях до міжнародної слави.

Під час події також буде відбуватися благодійний збір. Квитки на показ можна буде придбати у касі музею та онлайн на сайті закладу в день події.

Ярмарок соціальних підприємств

У суботу, 24 серпня, на площі перед Центром Довженка відбудеться ярмарок соціальних підприємств. Тут відвідувачів чекають вироби від двох десятків бізнесів.

На ярмарку відвідувачі зможуть придбати прикраси з натуральних каменів, шопери, текстильні ляльки, вироби з джинсу, з паперової лози, натурального шнура (сумки, кошики, підтарільники), декоративні вази, свічники, кашпо, дитячі аксесуари, товари з харчового силікону для малюків, аромасвічки та декор для дому. Також тут можна буде посмакувати пряниками, джерками (сушеним м'ясом), спробувати горіхові пасти, соуси і снеки.

Зокрема відвідувачі зможуть взяти участь у майстеркласах з виготовлення свічок, ліпки з пластиліну, розпису шоперів і виробів із гіпсу, танцювального фітнесу, яскравого аквагриму для дітей, створення оригамі та багато іншого.

Ярмарок відбудеться з 11:00 до 17:00 години.

Події в музеї Грушевського

У музеї приготували насичену програму із найрізноманітнішими заходами.

З 12:00 24 серпня та впродовж дня на садибі відвідувачі зможуть:

- взяти участь у інтерактивному заході «Тобі, рідна Україно» – кожен охочий напише пам’ятку-побажання нашій державі та пов’яже її на символічну «яблуньку України» у президентському саду;

- сфотографуватися на святковій фотозоні «Космічний прапор України» – стяг побував у космосі та був подарований до фондів музею першим космонавтом незалежної України Леонідом Каденюком. Фотозона буде доступною і в День Прапора – 23 серпня;

- виготовити лінорити патріотичної тематики та як пам’ятку забрати їх із собою;

15:00 – відкриття виставки «Наша Незалежність», на якій представлять авторські поштівки студентів відділу графіки Львівської національної академії мистецтв;

16:00 – відкриття виставки «Україна в боротьбі» – роботи студентів Інституту поліграфії та медійних технологій Національного університету «Львівська політехніка»;

17:30 – виступ спортсменів Львівської обласної федерації рукопашного бою;

18:00 – частування козацьким кулешем;

20:00 – «Вечірній кінозал просто неба на садибі Грушевських» – демонстрація фільму «Чому я живий». Фільм знятий на основі реальних подій, які стались у Маріуполі під час Другої світової війни.

Окрім того, на території Львівської громади відбудеться чимало лекцій, флешмобів та концертів. З детальним переліком усіх подій, часом та місцем їх проведення можна ознайомитись за посиланням.