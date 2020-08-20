Кравчук підтвердив бажання поступитися ОРДЛО виборами.

 

Голова української делеґації в складі Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук підтвердив достовірність свого звернення до Верховної Ради, в котрому він просить депутатів переглянути текст постанови про оголошення місцевих виборів 25 жовтня, котра декларує неможливість провести голосування на окупованих територіях.

 

Про це Кравчук сказав у інтерв'ю телеканалу "Україна 24"

 

 

Перший Президент України повідомив, що предметом конфлікту на переговорах став пункт постанови "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році", у котрому йдеться: вибори в ОРДЛО "не призначаються і не проводяться".

 

"Вони попросили, щоб ця постанова, яку було прийнято, відповідала "мінським домовленостям". Ось тому я і звернувся до Верховної Ради і сказав, що ні я, ні ТКГ не може вирішити це питання. Ця постанова Верховної Ради, тільки вони можуть це зробити. Яка буде реакція? Буду спілкуватися і з Офісом Президента, і з Верховною Радою. Якщо ми хочемо йти вперед, треба шукати дорогу вперед. Якщо не хочемо, треба сказати: ми не хочемо, хай буде так, як є. Тоді все закінчиться, нема про що говорити, жодних переговорів не буде, просто стоятимемо і битимемося на кордоні", – сказав Кравчук.

 

Представник України додав, що з цієї постановою візаві пов'язали вирішення інших питань: обміну полоненими, розмінування тощо.

 

"Вони сказали: якщо ми це питання не вирішимо, всю решту вони навіть не розглядатимуть. Все відразу зупиняється. Це було сказано офіційно. Кожен виступав з будь-якого питання і сказав, що ми можемо прийняти, але буде записано, що цей документ набуде чинності після того, як ВР змінить постанову", – пояснив голова української делеґації.

 

Водночас Леонід Кравчук сказав, що підтримує застереження, закладені законодавцями в цій-таки постанові, перед проведенням гіпотетичних виборів.

 

"Вибори [...] будуть призначені у встановлені окремими законами порядку та строки за умов: припинення тимчасової окупації та збройної агресії Російської Федерації проти України, а саме: виведення усіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України; відновлення повного контролю України за державним кордоном України; роззброєння всіх незаконних збройних формувань та найманців, які діють на тимчасово окупованих територіях України; відновлення конституційного ладу та правопорядку на тимчасово окупованих територіях України; забезпечення безпеки громадян України, які проживають на відповідних територіях Автономної Республіки Крим, Донецької і Луганської областей та міста Севастополя, після повноцінного завершення на відповідних територіях процедур з роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів Організації Об’єднаних Націй та Організації з безпеки і співробітництва в Європі".

4-й пункт постанови "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році"

 

Кравчук виправдовує теперішню позицію офіційного Києва тим, що нинішня влада не може викрутитися зі зобов'язань, узятих раніше Петром Порошенком. 

 

"Якби тоді Порошенко і його команда не прийняли такого документа, можливо, можна було б шукати інші шляхи. Є "мінські домовленості". Потрібно сказати, що вони були підписані в складний час і непрофесіоналами, або такими, які думали, що когось можна обдурити. Там записали, що вибори повинні відбутися, не чекаючи, коли щось змінитися... Спочатку вибори, а потім кордон і все інше. Так написано в документах, які прийняті в Мінську ТКГ. Їх же ніхто не міняв. Більш того, цей документ схвалений ООН. Тому я звернувся до ВР", – сказав Кравчук.

 

Раніше Офіс Президента повідомив: голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук направив в рамках підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності постанови Верховної Ради "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також "Комплексу заходів з виконання мінських угод", підписаного 2015 року після російської пастки в Дебальцевому.

 

Окрім того, Кравчук підтвердив готовність України прийняти "формулу Штайнмаєра". "З метою інтенсифікації "мінського" переговорного процесу, займаючи проактивну позицію, українська сторона під час роботи групи з політичних питань наголосила на необхідності виконання Паризьких домовленостей лідерів "Нормандської четвірки", зокрема продовження роботи над законодавством з метою імплементації "формули Штайнмаєра", – повідомили на Банковій.

 

20.08.2020

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