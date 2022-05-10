Помер Леонід Кравчук.

Нині, о 17.00 після тривалої недуги на 89-му році життя помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук, повідомляють "Укрновини" з посиланням на його родину.

У червні 2021 року стало відомо, що Леонід Кравчук переніс чергову операцію на відкритому серці, його помістили в реанімацію та підключили до апарату штучної вентиляції легень, про це повідомлялося в липні. Згодом він проходив реабілітацію у Німеччині. В серпні минулого року на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди Дня незалежності Володимир Зеленський побажав Кравчуку одужання.

У липні 1990 року він став найвищим державним урядовцем радянської України – Головою Верховної ради УРСР і за його керівництва Україна стала незалежною державою.

А у грудні 1991 року він вже як президент України підписав разом з Борисом Єльциним і Станіславом Шушкевичем Біловезьку угоду про кінець Радянського Союзу.

Станіслав Шушкевич помер кілька днів тому, 3 травня...