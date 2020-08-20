Кравчук звернувся до ВР з пропозицією розглянути постанову про вибори в ОРДЛО.

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук проінформував учасників ТКГ про направлення в рамках підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності постанови Верховної Ради "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також "Комплексу заходів з виконання мінських угод", підписаного 2015 року після російської пастки в Дебальцевому.

Про це повідомила пресова служба Офісу Президента.

Окрім того, Кравчук підтвердив готовність України прийняти "формулу Штайнмаєра". "З метою інтенсифікації "мінського" переговорного процесу, займаючи проактивну позицію, українська сторона під час роботи групи з політичних питань наголосила на необхідності виконання Паризьких домовленостей лідерів "Нормандської четвірки", зокрема продовження роботи над законодавством з метою імплементації "формули Штайнмаєра", – повідомили на Банковій.

Нагадаємо, напередодні представник України на переговорах Сергій Гармаш повідомив, що представники ОРДЛО ледь не зірвали переговори своїми настирливими вимогами переглянути постанову про місцеві вибори в Україні. Репрезентанти окупаційної адміністрації обурювалися, що Верховна Рада не передбачила голосування в ОРДЛО.

Гармаш повідомив, що Кравчук зреагував по-дипломатичному і пройшов "між краплинами". "Він пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням переглянути цю постанову, якщо переговори будуть розблоковані і він зможе проінформувати депутатів про плідну роботу делеґації. Нічого конкретного, але тепер росіянам буде складно зірвати зустріч радників N4", – прокоментував учасник переговорів.

Сьогодні ж Сергій Гармаш висловив обурення тим, що Росія передала своїм журналістам копію документа з вимогою скасувати "виборчу" постанову ВР.

"Очевидно, що зливши в ЗМІ документ (зверніть увагу, підготовлений до зустрічі радників, а не до ТКГ) з вимогою РФ скасувати постанову Верховної Ради про вибори, Москва зробила (навіть теоретично) неможливим не лише виконання цієї вимоги, а й саме порушення такого питання перед парламентом. У такий спосіб Росія свідомо загнала ситуацію у безвихідь", – прокоментував Гармаш.

На його думку, Росія прагне зірвати зустріч радників "Нормандської четвірки", аби уникнути прямих переговорів щодо ситуації на Донбасі й залишити в справі саму Тристоронню контактну групу, "в котрій нема Франції та Німеччини, але є ОРДЛО".

Поза тим, під час переговорів ТКГ українська делегація також підтримала пропозиції щодо чотирьох нових ділянок розведення сил і засобів. Безпекова група досягнула домовленості щодо 20 ділянок розмінування в межах оновленого плану, передбаченого комюніке саміту "Нормандської четвірки".