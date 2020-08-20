Президент придбав на Хортиці книгу російського видавництва.

Президент України Володимир Зеленський під час відвідин фестивалю "Толока" на острові Хортиця придбав книгу "Ведмеже місто" (Björnstad) шведського письменника Фредеріка Бакмана, видану російським видавництвом "Синдбад". На книжкових полицях можна знайти чудове україномовне видання цього твору, надруковане видавництвом "Книголав".

Про це повідомила журналістка Емма Андріюк.

"Голова держави підходить до намету з книжками: – Ето Фредерік Бакман, – продавець простягає президенту блакитну книжку. – У него полегче тексты. Президент гладить книжку і схвально киває. Цікаво, що ж вибрав Президент з розмаїття книжок від українських видавництв? В руках у глави держави книжка того ж таки Бакмана "Медвежий угол". Гарний вибір, бо це найкращий роман Бакмана. Експозиція – майже Кінгівська, ритм як у Геймана, сюжет потрясний. Щоправда, це книжка московського видавництва "Синдбад". Хоча "Ведмеже місто" перекладене українською чудовим київським видавництвом "Книголав". Чому глава держави на українському книжковому фестивалі перед камерами обирає книжку, видану в Москві? В той час, як на ринку є така сама українською? Надто в умовах, коли українські видавництва страждають через конкуренцію з московськими акулами, які з'їдають і без того маленькі вітчизняні тиражі? Я взяла до рук книжку від "Книголава". Покрутила в руках. Розкішний переклад, неймовірної якості папір. Дизайн – кращий, ніж у росіян. І... закладка! Закладка, вшита всередині книги. Емма Андріюк, з допису у Facebook

Під час відвідин Хортиці Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання указу про розробку та реалізацію заходів з підтримки культури та культурної спадщини, розвитку креативних індустрій і туризму в межах логістичного проєкту "Великого будівництва".

"Указ – це план для сфери, що дає один з найбільших відсотків ВВП для економіки країни. Можете не вірити, але мова саме про культуру та креативну економіку", – сказав Зеленський, згідно з повідомленням ОП.

Він зазначив, що йдеться про реставрацію та наповнення новим змістом музеїв, замків і театрів – це, на переконання Президента, сприятиме збільшенню кількості глядачів і туристів.

Завдяки імплементації указу кіноіндустрія зможе залучити додаткові інвестиції та створити нові робочі місця, а народно-прикладне мистецтво збереже традиції та збільшить експорт на рівні з дизайном і модою. Туризм в Україні складе гідну конкуренцію подорожам за кордон, а культура нарешті повернеться в регіони завдяки сучасним центрам культурних послуг.

"За цей час ми почнемо змінювати сприйняття ваги культури в житті українців та держави. Покажемо всі її раніше недооцінені можливості. Це нове відродження для культури", – описав Зеленський, купуючи книгу російського видавництва.

На Хортиці Зеленський переглянув виступ гурту "Січові козаки". Учасники розітнули шаблею огірок на долоні Президента. Зеленському запропонували реалізувати національний проєкт "Справжній козак", у межах якого "не лише випробовували б сміливців, а й розповідали про українські традиції, культуру".