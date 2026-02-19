Презентовано нове видання послань Митрополита Шептицького.

У Центрі Шептицького Українського католицького університету відбулася презентація нового видання пастирських послань Митрополита Андрея Шептицького «Наша державність. Як будувати рідну хату». Книга-послання складається із 3 розділів. Митрополит працював над нею у 1941–1942 роках, але порушені питання актуальні й досі: духовне та суспільне відродження українського народу, розбудова незалежної держави.

«"Крім мови, конституційним елементом національности буде, може, та стихійна, мало свідома воля всіх одиниць злучитися в одну організацію. Скільки такого хотіння в українському народі, досить трудно сказати", – думка, яку Митрополит Андрей Шептицький висловив 85 років тому. Але повномасштабна війна показала: хотіння – достатньо. Достатньо, щоб вистояти, щоб не розсипатися на "одиниці", а триматися разом – як народ і як держава. Саме тому сьогодні Митрополичі настанови звучать не як історичний текст, а як дороговказ і важливе нагадування», – сказав під час презентації видання голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Андрей Шептицький осмислює державу як «рідну хату», яку варто зводити спільними зусиллями на фундаменті християнської моралі та національної свідомості. Наголошує на важливості таких чеснот, як справедливість, чесність, працьовитість, відповідальність і любов до ближнього. До того ж, обґрунтовує значну роль Церкви у формуванні духовних орієнтирів суспільства та вихованні громадян.

Над новим виданням працювала команда, яку очолили доцент кафедри богослов’я філософсько-богословського факультету УКУ Михайло Перун та отець-доктор богослов’я та патристичних наук Папського патристичного інституту «Августиніянум» у Римі Юстин Бойко. Виданню оновленої книги передувала робота з архівними матеріалами, укладення словника незрозумілих для сучасного читача слів, дизайн та оформлення книги.

«У час, коли Андрей Шептицький працював над посланням, була тільки одна назва – "Наша державність". Інша назва – "Як будувати рідну хату" – з’явилася пізніше через ризик заборони з боку німецької цензури. Тож ми, по-перше, відновили оригінальну назву, і треба вже її триматися. По-друге, осучаснили текст. Наша ціль – аби ця книга була доступною для сучасного читача. До того ж, що важливо, розділили послання заголовками і підзаголовками. В першому тексті вони також були, але через цензуру Митрополит змушений був скоротити матеріал та прибрати будь-які згадки про державність», – зазначив отець Юстин Бойко.

Надалі команда планує видавництво книги у такому форматі для широкого загалу.