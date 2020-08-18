Знайшовся колишній король Іспанії.

З’ясувалося, що він перебрався до ОАЕ

Хуан Карлос і Коріна Ларсен

Колишній король Іспанії Хуан Карлос, котрий раніше полишив свою батьківщину на тлі звинувачень у корупції, перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомила газета El Mundo з покликом на інформацію королівського палацу. Таким чином було покладено край припущенням про те, де перебуває ексмонарх.

Нагадаємо, на початку серпня Хуан Карлос повідомив, що полишає Іспанію, щоб його особисті справи не заважали правлінню сина Філіпа VI. Проте ні королівський палац, ані сам колишній король досі не відкривали таємниці, куди саме він подався. Через що іспанські та світові журналісти висловлювали найрізноманітніші припущення й спекуляції. Зокрема йшлося про Латинську Америку. І щойно тепер інтрига відкрилася.

82-річний колишній монарх, який давно підтримував теплі стосунки з монархіями країн Перської затоки, «відправився в Об'єднані Арабські Емірати 3 серпня і залишається там», повідомив представник палацу, не вдаючись у деталі. Відомо, що з моменту відречення від корони 2014 року Хуан Карлос неодноразово відвідував ОАЕ. За повідомленням El Mundo, іспанський екскороль приятелював з фактичним лідером країни, принцом-спадкоємцем Мухаммедом бен Заїдом аль-Нахаяном.

Швейцарська газета Tribune de Geneve повідомила, що швейцарський прокурор вивчає історію зі 100 мільйонами доларів, які нібито вніс у 2008 році покійний король Саудівської Аравії Абдалла на конто в швейцарському банку, до якого мав доступ Хуан Карлос. Інформацію про ці гроші нібито зрадила добра подружка Хуана Карлоса (за деякими версіями – його коханка), німецька підприємиця Коріна Ларсен (Corinna Larsen). Вона теж походить з німецького монаршого роду.