Колишній король Іспанії вирішив емігрувати.

Коли і до якої країни, поки що невідомо.

Колишній король Іспанії Хуан Карлос, щодо котрого ведеться розслідування за звинуваченням у корупції, має намір еміґрувати з країни. Про це ексмонарх повідомив у відкритому посланні, адресованому його синові, чинному королю Філіпу VI. Лист було оприлюднено в понеділок, третього серпня.

82-річний Хуан Карлос пояснив, що покидає Іспанію на тлі «суспільного резонансу, який створюють деякі події», що відбулися свого часу в його приватному житті. Він нагадав, що вже вирішив відмовитися від громадської діяльності, але тепер змушений піти ще далі.

«Рік тому я висловив тобі свою волю і бажання припинити офіційну діяльність. Зараз, керуючись прагненням усіма силами служити іспанському народу, його інститутам і тобі як королю – я повідомляю про своє добре обмірковане рішення відправитися у вигнання за межі Іспанії», – наголошується в посланні, яке цитує El Pais.

Ексмонарх додав, що не хоче бути «тягарем для сина». Він не вказав, до якої країни має намір податися, не назвав і дати свого відбуття з Іспанії.

За словами адвоката колишнього короля, це рішення не означає, що він відмовляється від співпраці зі слідством.

У відповідь на лист батька король Філіп VI написав, що прийняв його рішення «з повагою і вдячністю».

Нагадаємо, що Хуан Карлос зрікся іспанського престолу 2014 року на тлі серії корупційних скандалів із королівською родиною.