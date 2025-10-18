Принц Ендрю відмовився від королівських титулів.

Експерти обґрунотвють це рішення причетністю брата британського короля до сексуальних скандалів, пов’язаних з Джеффрі Епштейном.

Брат короля Великої Британії Чарльза III принц Ендрю оголосив, що відмовляється від титулів, дарованих йому матір'ю, покійною королевою Елізабет ІІ. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Ендрю ухвалив це рішення на тлі скандалу з американським фінансистом Джеффрі Епштейном, якого звинувачували в організації секс-вечірок для представників істеблішменту країн Заходу.

«Обговоривши ситуацію з Королем, а також з іншими моїми найближчими і більш далекими родичами, ми дійшли висновку, що звинувачення, які тривають, на мою адресу відволікають увагу від роботи Його Величності і Королівської Сім'ї. Я вирішив, як я завжди це робив, поставити на перше місце мій обов'язок перед родиною та країною. Я залишаюся вірним своєму прийнятому п'ять років тому рішенню відійти від публічного життя. Тепер, за згодою Його Величності, ми вважаємо, що нам потрібно зробити наступний крок. Тому я надалі не користуватимуся подарованими мені почесними титулами. Як я заявляв і раніше, я рішуче відкидаю звинувачення на мою адресу», – йдеться у заяві принца Ендрю.

Принц Ендрю ще п'ять років тому припинив виконувати церемоніальні обов'язки як члена королівської родини, а тепер відмовляється від титулів герцога Йоркського і кавалера Ордена підв'язки. Утім як син покійної королеви він залишається принцом і, отже, восьмим у черзі спадкоємцем трону. Теоретично принц Ендрю також залишається державним радником, який заміняє короля, якщо той перебуває за кордоном чи хворий.

Репутаційні проблеми принца Ендрю розпочалися 2021 року, коли американка Вірджинія Джуффре (Virginia Giuffre) подала позов про сексуалізоване насильство проти принца. Вона стверджувала, що займалася з ним сексом, коли була неповнолітньою. За її твердженням, до цього її змушував Джеффрі Епштейн.



Автор біографії короля Чарльза III Роберт Гардман (Robert Hardman), вважає, що Ендрю лукавить, коли стверджує, що рішення про відмову від титулів він ухвалив самостійно. Насправді, за твердженням Гардмана, його ухвалив палац після низки скандалів навколо принца Ендрю, включно з його зв'язком з Джеффрі Епштейном. «І я думаю, палац вирішив, а принц Ендрю з цим погодився, що необхідне подальше його відсунення [від королівської родини]», – розповів Гардман в інтерв'ю ВВС.