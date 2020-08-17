Франківців не влаштовує діяльність центральної влади – опитування.


Лише 14% мешканців Івано-Франківської міської ОТГ вважають, що Україна рухається у правильному напрямку, натомість 67% – протилежної думки. Водночас станом справ у їхніх населених пунктах задоволені 73% мешканців громади, і лише 18% не задоволені. Такими є підсумки опитування «Суспільно-політичні настрої мешканців Івано-Франківської ОТГ», що його провела Соціологічна група «Рейтинг».

 

 

Зазначимо, схожі настрої притаманні й іншим двом галицьким областям. По 70% мешканців Тернопільщини та львів’ян вважають, що країна рухається в неправильному напрямі (протилежну думку має 21% мешканців Тернопільщини та лише 11% львів’ян).

 

Мешканці Івано-Франківської громади загалом не задоволені діяльністю центральної влади. Так, 64% опитаних негативно оцінюють роботу Президента Зеленського (23% – позитивно). Діяльністю прем’єр-міністра Шмигаля не задоволені 57%, задоволені – 15%, не змогли оцінити – 29% опитаних. Роботою Верховної Ради не задоволений 81%, а задоволені лише 8%.

 

Серед політиків національного рівня відносно вищий рейтинг довіри у Петра Порошенка (довіра – 30%, недовіра – 62%). Олегові Тягнибоку довіряють 29%, не довіряють – 59%. Володимирові Зеленському довіряють 27%, не довіряють – 64%. Анатолію Гриценку довіряють 27%, не довіряють – 47%, а 18% узагалі не знають його. Ігорю Смешку довіряють 20%, не довіряють – 36%, не знають його 37%. Юлії Тимошенко довіряють 18%, не довіряють – 75%. Юрієві Бойку довіряють лише 6%, не довіряють – 58%, не знають його 30%.

 

скріншот: ratinggroup.ua

 

Щодо політичних сил, то на виборах до Верховної Ради лідером є партія «Європейська солідарність». За неї готові проголосувати 23,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. На другому місці – ВО «Свобода», за яку проголосували б 20,5% таких опитаних. Партію «Слуга народу» підтримують 14,5%, партію «Батьківщина» – 9,8%, партію «Голос» – 8,5%, партію «Сила і честь» – 4,7%. Рейтинг інших політичних сил – нижче за 3%. Тих, хто не визначився, – близько 18%.

 

Водночас діяльність місцевої влади в Івано-Франківську оцінюють значно краще. Так, 90% опитаних позитивно відгукуються про діяльність мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, лише 5% – негативно. 61% задоволені роботою міськради, 16% – не задоволені, 24% – не змогли оцінити.

 

У громаді найбільше задоволені роботою громадського транспорту (71%), комунальними службами задоволені (47%, натомість не задоволені – 41%), освітніми закладами (задоволені 43%, не задоволені – 23%, не змогли оцінити – 33%). Робота поліції влаштовує 38% респондентів, не влаштовує – 35%, не змогли оцінити – 27%. Функціонуванням медичних закладів задоволені 34%, не задоволені – 48%, не змогли оцінити – 18%. Якщо порівнювати з кінцем 2019 року, гіршими стали оцінки функціонування міської ради, громадського транспорту, освітніх і медичних закладів.

 

Серед місцевих проблем, які є найактуальнішими, мешканці громади назвали вартість комунальних послуг (35%), поганий стан доріг міста (31%), наркоманію та алкоголізм (25%) і завантаженість вулиць міста транспортом (25%). Для 21% опитаних є проблемою хаотична забудова міста багатоповерхівками. Відсутність роботи, наявність безпритульних тварин на вулицях, низький фаховий рівень медиків, корупція у місцевій владі, стан житлових будинків та прибудинкових територій вважають суттєвими проблемами 16–19% опитаних, засміченість міста – 14%.

 

Серед місцевих політиків респонденти найкраще ставляться до Руслана Марцінківа (85% – позитивне ставлення, 11% – нейтральне, 4% – негативне). До Олександра Шевченка позитивно ставляться 36%, нейтрально – 30%, негативно – 18%, а 16% не знають його. До Петра Шкутяка позитивно ставляться 16%, нейтрально – 25%, негативно – 16%, не знають його – 42%. До Юрія Соловея позитивно ставляться 14%, нейтрально – 23%, негативно – 14%, не знають його – 50%. Інших політиків не знають більше 70% опитаних.

 

скріншот: ratinggroup.ua

 

У рейтингу політичних сил на виборах до міської ради безперечним лідером є ВО «Свобода»: за неї готові проголосувати 51,4% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. Партію «Європейська солідарність» підтримують 12,2%, партію «Слуга народу» – 7,6%, партію «Батьківщина» – 7,1%, партію «Голос» – 4,9%. Рейтинг інших політичних сил – нижче за 3%. Тих, хто не визначився, – 19–20%.

 

 

Якщо говорити про вибори міського голови, то франківці не надто відрізняються у своїх уподобаннях від мешканців Тернополя та Львова: вони також готові знову обрати очільником міста нинішнього мера. Руслана Марцінківа готові підтримати 88% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. Загалом 84% опитаних зазначили, що вони не проти, щоби Марцінків іще раз став мером Івано-Франківська, і лише 13% вважають, що місту потрібен новий голова. Рейтинг інших кандидатів – значно нижчий. Так, 4,8% могли б підтримати Шевченка, 1,4% – Шкутяка, 1,1% – Корнієнка. Рейтинг інших кандидатів – нижче за 1%. Небагато й тих, хто не визначився, – близько 6%.

 

скріншот: ratinggroup.ua

 

За умови виходу в другий тур Марцінківа й будь-кого з інших потенційних кандидатів чинний мер отримав би перемогу. У парі з Соловеєм – із результатом 91% проти 2%, у парі з Мельником – 90% проти 2%, у парі з Шевченком – 87% проти 8%, у парі зі Шкутяком – 89% проти 3%.

 

Для довідки:

 

Опитування проведено серед мешканців Івано-Франківської ОТГ від 18 років і старших. Вибірка репрезентативна за віком та статтю. Вибіркова сукупність – 1000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,1%. Терміни проведення дослідження: 1-9 серпня 2020 р.

17.08.2020

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