94% львів'ян відчувають себе галичанами.

 

Мешканці львівської агломерації найбільше ідентифікують себе як громадяни України (99%), мешканці свого населеного пункту (99%) та галичани (93%).

 

 

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного у жовтні-листопаді Київським міжнародним інститутом соціології серед мешканців потенційної львівської агломерації.

 

Дещо рідше – хоча також переважна більшість – респонденти ідентифікують себе з мешканцями свого кварталу (86%), львів’янами (77%), мешканцями громади (72%), європейцями (66%).

 

Водночас мешканцями "Великого Львова" вважають себе 56%.

 

Найменше респондентів вважають себе громадянами колишнього СРСР (11%).

 

 

Ідентифікація з громадянином України найчіткіше виражена серед респондентів Львівської громади (99,6%). 

 

Галицька тотожність властива радше мешканцям віддалених громад агломерації (94,9%). 

 

Європейцями себе найчастіше почувають мешканці Львівської громади (68,6%).

 

 

Галицька ідентичність притаманна радше жінкам (94,9%), аніж чоловікам (91,4%); радше респондентам поважного віку (94,8%), аніж молодим (89,8%); радше домогосподаркам і домогосподарям (97,3%), аніж безробітнім (87,3%); радше представникам великих господарств (95,9%), аніж мешканцям-самітникам (90,1%); радше людям, що мають неповнолітніх дітей (96,3%), аніж чайлдфрі чи людям із дорослими дітьми (91%); радше мешканцям нових мікрорайонів (97,2%) і нових багатоповерхівоке (96,2%), аніж респондентам із старих приватних будинків (92,6%).

 

Серед інституцій найбільшою довірою на рівні потенційної агломерації послуговуються сімейні лікарі (76% довіряють своєму медику – 15% не довіряють) і священики (70% проти 10%).

 

 

З-поміж представників органів влади голові громади довіряють 52%, не довіряють – 37%. Баланс довіри до ради громади негативний – 40% проти 45%.

 

При тім лише 20% довіряють своєму народному депутату.

 

Цікаво, що рівень довіри і до сімейних лікарів, і до священників є вищим радше на периферії, ніж у Львові.

 

Інформація про опитування. Соціологічне дослідження "Думки і погляди мешканців/-ок потенційної Львівської агломерації щодо децентралізації і міжмуніципальної співпраці" проводилось Київським міжнародним інститутом соціології у жовтні-листопаді 2021 року на замовлення Програми Ради Європи "Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні". Загалом в рамках дослідження було проведено 2000 інтерв’ю з респондентами/-ками. Максимальна статистична похибка з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5 не перевищує: 3.3% для вибірки потенційної Львівської агломерації в цілому, 4.7% для вибірки Львівської громади і для вибірки в цілому сусідніх громад, 6.6% для вибірки безпосередньо межуючих громад та для вибірки інших сусідніх громад. Вибірка репрезентативна для дорослого населення, яке постійно проживає на території потенційної Львівської агломерації.

Населені пункти Львівського суб-регіону були об’єднані в три територіальні сегменти: 

– Львівська об’єднана територіальна громада (1000 респондентів);

– населені пункти, які розташовані у межах окружної дороги або безпосередньо до неї прилягають: Давидівська, Зимноводівська, Сокільницька, Солонківська, Івано-Франківська (частина), Мурованська громади (частина) (500 респондентів/-ок);

– інші сусіднігромади: Городоцька, Жовківська, Жовтанецька, Івано-Франківська (частина), Куликівська, Мурованська (частина), Новояричівська, Оброшинська, Підберізцівська, Пустомитівська (500 респондентів/-ок).

 

29.12.2021

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