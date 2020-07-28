Рухається, але не туди



67% тернополян вважають, що справи у їхньому місті йдуть правильно, чверть мешканців – протилежної думки. Водночас лише 21% вважає, що в правильному напрямі рухається країна, а 70% – що в неправильному. Такими є підсумки опитування, що його провела Соціологічна група «Рейтинг» 23 липня серед мешканців Тернополя. Подібне опитуавання соціологи провели раніше серед мешканців Львова. Порівняймо настрої двох великих міст Галичини.

Фото: radiosvoboda.org

В оцінці загальної ситуації в Україні з тернополянами солідарні мешканці Львова: 70% вважають, що країна рухається в неправильному напрямі (тільки 11% мають протилежну думку). Водночас місцевий стан справ львів’яни оцінюють значно критичніше: 28% – як правильний, 48% – як неправильний, – засвідчило опитування «Рейтингу», проведене у Львові протягом 3-12 липня.

Діяльність центральної влади в Тернополі оцінюють трохи позитивніше, ніж у Львові. Так, 33% опитаних задоволені діяльністю Президента Володимира Зеленського, 65% – не задоволені. Для порівняння: у Львові його роботою задоволені лише 16% опитаних, а кількість незадоволених майже така сама – 66%.

Діяльністю голови Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 37% тернополян, не задоволені – 50%. У Львові натомість оцінювали роботу парламенту: задоволені тим, як працює Верховна Рада, тільки 6% львів’ян, а не задоволені майже 80% опитаних. Роботу прем’єр-міністра Шмигаля вважає задовільною 21% опитаних тернополян і лише 8% львів’ян. Водночас не задоволені його роботою по 62% мешканців Львова й Тернополя. З осені минулого року оцінка задоволеності роботою центральних органів влади впала в обох містах.

Стосовно діяльності міських голів, то 78% тернополян позитивно оцінюють діяльність мера Сергія Надала, а 20% – негативно. Водночас робота міського голови Львова Андрія Садового влаштовує тільки 48% львів’ян, а не влаштовує – 33%.

Прогнозовано серед кандидатів на мера Тернополя лідером у рейтингу є Сергій Надал, якого готові підтримати 66,3% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. Рейтинг інших кандидатів значно нижчий. Так, 6,5% могли б підтримати актора Віктора Гевка, 5,9% – голову облради Віктора Овчарука, 4,5% – Михайла Ратушняка, 4,4% – Максима Черкашина, 3,4% – за Володимира Бліхаря, 3,1% – Ігоря Турського, 1,1% – за Олексія Станька, 0,9% – за Андрія Любецького. Тих, хто не визначився, – близько 9%.

Тим часом і у Львові, попри не надто високу оцінку діяльності, Андрій Садовий є лідером серед кандидатів на посаду міського голови – його підтримують 38,1% тих, хто визначився і взяв би участь голосуванні. «Свободівця» Руслана Кошулинського підтримали б 17,9% таких опитаних, ексголову ЛОДА Олега Синютку – 13,8%, міського депутата Ігоря Зінкевича – 10,7%, Володимира Гірняка – 5,4%, Ярослава Рущишина – 3,4%, Ігоря Васюника – 3,4%. Рейтинг інших – нижче за 2%. Водночас у кандидатів на мери ще є шанси здобути прихильність значної кількості львів’ян: тих, хто не визначився, у місті близько 16%.

Андрій Садовий з дружиною в часі власної кампанії за посаду Президента України

Зауважимо, підсумки нинішнього опитування "Рейтингу" різняться від результатів репрезентативного опитування, що його проводив місяць тому Центр соціальних і маркетингових досліджень «Социс» на замовлення телеканалу Еспресо. Тоді серед претендентів на мера Львова також лідирував чинний міський голова Андрій Садовий (за нього готові були проголосувати 35,7% серед тих, хто визначився і прийде на вибори). Проте друге місце, згідно з даними "Социс", львів'яни віддавали Олегові Синютці (14,4%). Ще 14,1% виборців тоді зазначили, що підтримали б кандидата від ВО «Свобода» Руслана Кошулинського, за представника громадського руху «Варта» Ігоря Зінкевича готові були віддати голоси 8% львів’ян, а за кандидата від партії «Голос» Ярослава Рущишина – 5,3%.

При цьому моделювання другого туру виборів, якщо до нього вийдуть нинішні мери, наразі також пророкує перемогу діючим міським головам і в Тернополі, й у Львові.

За умови, що в другий тур виборів у Тернополі вийдуть Сергій Надал і Віктор Гевко, нинішній мер має шанси перемогти актора з результатом 74% проти 12%, у парі з Володимиром Бліхарем перемога ймовірна з результатом 75% проти 12%, у парі з Віктором Овчаруком – 73% проти 13%. Водночас близько 15% опитаних ще не визначилися з вибором або ж не хочуть брати участь у голосуванні в зазначених комбінаціях другого туру виборів міського голови.

У Львові моделювання другого туру мерських виборів також показує потенційну перемогу Андрія Садового, хоч і не таку переконливу. У парі з Русланом Кошулинським Садовий має шанс перемогти з результатом 45% проти 32%, у парі з Олегом Синюткою – 46% проти 26%, з Ігорем Зінкевичем – 46% проти 25%. Проте слід враховувати, що від чверті до третини опитаних у Львові ще не визначилися з вибором або ж не хочуть брати участь у голосуванні у зазначених комбінаціях другого туру мерських виборів.

Щодо того, які з партій мешканці Львова й Тернополя обрали б до міської ради, то тут думки дещо розійшлися. У Тернополі в рейтингу політичних сил на виборах до міськради лідером є «Свобода», яку підтримують 22,3% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори (натомість на виборах до Львівської міськради партію «Свобода» готові підтримати лише 5,7%).

Партію «Європейська солідарність», яка у Львові є лідером і за яку там готові проголосувати 28,2% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, в Тернополі підтримали б 20,7%. Партію «Слуга народу» на виборах до міськради з-поміж тих, хто визначився і планує йти на вибори, підтримують 13,9% тернополян (у Львові таких лише 7,6%), партію «Батьківщина» – 7,3% (у Львові – 5,6%), партію «Голос» – 7% (у Львові – 9,8%), Українську Галицьку партію – 5,2% (у Львові УГП, згідно опитування "Рейтингу", має підтримку 3,3% виборців). Інші партії серед тернополян набрали менш ніж 5% підтримки. Натомість у Львові до міської ради також має шанси потрапити партія «Самопоміч», яку підтримують 18,6% тих, хто визначився і прийде голосувати (у Тернополі ця політична сила має лише 3,3% підтримки таких виборців).

Нагадамо, місяць тому, згідно з опитуванням "Соцису", львів'яни на виборах до міської ради проголосували б за 7 політичних сил: «Європейську солідарність» (її готові були підтримати 29,1% опитаних), «Самопоміч» (16,2%), «Голос» (11,1%), ВО «Свобода» (6,9%), Українську Галицьку партію (6,4%), «Слугу народу» (5,6%) та партію «Громадянська позиція» (5,4%). Водночас понад чверть опитаних (25,1%) тоді зазначали, що не визначилися з вибором партії до міської ради, а ще 4,3% сказали, що не візьмуть участі у голосуванні.