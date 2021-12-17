39% українців продовжують добре ставитися до Росії на восьмому році агресії.

 

У листопаді 2021 року 39% українців добре ставилися до Росії, погано – 47%.

 

 

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного в Україні Київським міжнародним інститутом соціології і в Росії – Центром "Левада". 

 

У порівнянні з лютим 2021 року, в Украні простежується погіршення ставлення до Росії (у лютому співвідношення було 41% до 42%).

 

В Росії добре ставилися до України 45% населення, погано – 43%.  У порівнянні з попередньою хвилею опитування, видно значне погіршення ставлення (раніше 54% добре ставилися, 31% – погано).

 

Існування окремих незалежних держав – України та Росії – підтримує 88% українців. При тім 6% українців виступають за об'єднання двох країн. 

 

У Росії з незалежною Україною уживається 75% росіян, а 18% хоче спільних кордонів.

 

 

Інформація про опитування. Київський міжнародний інститут соціології проводив дослідження 2-11 листопада 2021. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2003 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення України. До вибірки не включені території, яких тимчасово не контролює уряд України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводили тільки на території, що контролює українська влада. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% – для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

 

"Левада-центр" проводив опитування за репрезентативною вибіркою населення Росії, 1603 осіб у віці 18 років і старше, в період між 25 листопада і 1 грудня 2021 року методом особистого інтерв’ю. Статистична похибка при вибірці 1603 осіб (з імовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% – для показників, близьких до 50%, 2,9% – для показників, близьких до 25% / 75%,  2,0% – для показників, близьких до 10% / 90%, і 1,5% – для показників, близьких до 5% / 95%.

 

17.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Що таке «висока ціна» для Росії?
Максим МУЛЯР
Останній саміт ЄУ, з одного боку, ніби й висловив Росії грізне застереження щодо інвазії в Україну. З другого – європейські лідери, уникаючи конкретних формулювань про санкції, відтягаючи їхнє запровадження, лише додають впевненості аґресивному Кремлю.
17.12.21 | | У світі
Уперше: прямий контакт із Сонцем
Зонд НАСА «Паркер» досягнув зовнішньої частини атмосфери Сонця і провів у ній п’ять годин. Візит став першим прямим контактом людства із зіркою.
17.12.21 | | Наука
Рефлексії  «Контрастів»
 Дзвенислава Саф’ян
«Контрасти» уже 27 років утримують пальму першості у царині сучасного фестивального мистецтва не тільки Львова, а й України. Знаною атракцією Фестиваль є також у Європі: щороку до Львівської національної філармонії приїжджають гості з-закордону, щоб послухати найновішу музику.
16.12.21 | | Штука
“Біфуркація” вибору
Науковці виявили стандартне правило, за яким тварини приймають рішення, пересуваючись в просторі.
16.12.21 | | Наука
Зміцнення Сі–Путінської антанти
Якщо Китай почне стріляти в Азії, Москва може розрахувати, що їй з більшою ймовірністю зійде з рук її власна територіальна експансія.
16.12.21 | | Дискурси
Uriah Heep «Look At Yourself»
Ілько ЛЕМКО
Uriah Heep незаперечно входять до п’ятірки найбільш улюблених рокових гуртів 1970-х років нашої львівської меломанської тусовки, а особливо «July Morning»
16.12.21 | | Минуле
Замість свята
Люба Ільницька
Це не мистецтво зі спільнотою і не перформативний спосіб існування в театрі, тут комунікація між учасниками події відбувається на засадах не співпраці – а зустрічі, не тривалого процесу взаємопізнання – а цінності моменту і контакту.
15.12.21 | | Штука
Львів’янка– лауреатка Премії Конрада
15 грудня 2021 року із онлайн онлайн трансляцією на Фейсбуці Польського Інституту у Києві відбулася церемонія вручення Літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського. Удруге за історію конкурсу перемогу  здобула львів’янка: Вікторія Амеліна, яка вийшла у фінал разом із Катериною Бабкіною і Павлом Коробчуком, стала цьогорічною лауреаткою.
15.12.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.