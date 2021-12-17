39% українців продовжують добре ставитися до Росії на восьмому році агресії.

У листопаді 2021 року 39% українців добре ставилися до Росії, погано – 47%.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного в Україні Київським міжнародним інститутом соціології і в Росії – Центром "Левада".

У порівнянні з лютим 2021 року, в Украні простежується погіршення ставлення до Росії (у лютому співвідношення було 41% до 42%).

В Росії добре ставилися до України 45% населення, погано – 43%. У порівнянні з попередньою хвилею опитування, видно значне погіршення ставлення (раніше 54% добре ставилися, 31% – погано).

Існування окремих незалежних держав – України та Росії – підтримує 88% українців. При тім 6% українців виступають за об'єднання двох країн.

У Росії з незалежною Україною уживається 75% росіян, а 18% хоче спільних кордонів.

Інформація про опитування. Київський міжнародний інститут соціології проводив дослідження 2-11 листопада 2021. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2003 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення України. До вибірки не включені території, яких тимчасово не контролює уряд України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводили тільки на території, що контролює українська влада. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% – для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

"Левада-центр" проводив опитування за репрезентативною вибіркою населення Росії, 1603 осіб у віці 18 років і старше, в період між 25 листопада і 1 грудня 2021 року методом особистого інтерв’ю. Статистична похибка при вибірці 1603 осіб (з імовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% – для показників, близьких до 50%, 2,9% – для показників, близьких до 25% / 75%, 2,0% – для показників, близьких до 10% / 90%, і 1,5% – для показників, близьких до 5% / 95%.