Журналістам проєкту "Схеми" спалили автомобіль.

Вночі на понеділок у Броварах підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань "Схеми" (спільний проєкт "Радіо Свобода" та телеканалу "UA:Перший"). Автори проєкту вважають, що підпал машини пов'язаний із викривальницькою роботою журналістів. Президент Зеленський заявив, що не допустить переслідувань через інакодумство.

Поліція Київської області розпочала кримінальне провадження "за фактом пожежі автомобіля працівника ЗМІ".

"Подія кваліфікована як умисне знищення або пошкодження майна. Призначено експертизи. Вночі на спецлінію «102» надійшло повідомлення про загоряння авто у місті Бровари. Також пошкодження отримала й автівка, яка була припаркована поруч", – йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що під час проведення першочергових слідчих дій відібрали зразки для проведення експертного дослідження щодо встановлення причин займання авто.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

"Зусилля поліції спрямовані на встановлення камер відеонагляду та причин займання автомобіля", – йдеться у повідомленні.

Де-юре автомобіль належав водієві програми – учаснику знімальної групи Борисові Мазуру.

Головна редакторка "Схем" Наталка Седлецька заявила, що підпал пов’язаний саме з професійною журналістською діяльністю, "яка комусь дуже не подобається".

"З очевидних думок – десь рік тому Андрій Портнов опублікував усі персональні дані наших водіїв – їхні паспорти, номери авто, адреси проживання та погрожував редакції. У Нацполіції є навіть кримінальна справа з цього приводу, яка, втім, не рушить з місця. А у минулу п’ятницю Портнов вкотре опублікував ось таке: «маргинальное Радио Свобода – продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер»", – написала Седлецька.

Водночас вона додала, що "навряд чи доводиться обмежуватись лише цією версією".

"Цю машину дуже добре знають у широкому колі фігурантів наших матеріалів. Цей автомобіль, по суті, був нашим робочим інструментом, за допомогою якого ми зняли велику кількість журналістських розслідувань", – нагадала головна редакторка "Схем".

Президент України Володимир Зеленський, котрий був героєм кількох недавніх гучних сюжетів "Схем" (один із найбільш свіжих – про президентський кортеж), заявив про свою цілковиту відданість свободі слова і засудив підпал.

"Свобода слова – фундамент будь-якої демократичної країни. Журналістська діяльність ніколи не може бути підставою для переслідувань. Як Президент України я завжди захищатиму права кожного громадянина, незалежно від його особистого ставлення до мене", – написав Зеленський у Facebook.

Президент нагадав, що в грудні 2014 року йому самому спалили автомобіль, і він розуміє прикрість становища.

У листопаді 2019 року колишній народний депутат та ексзаступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов оприлюднив персональні дані члена знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях" Бориса Мазура, а саме його повні паспортні дані та домашню адресу, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя і ненав’язливим супроводом у темний час доби". Він також не виключив можливого стеження за членами редакції "Схем".

8 серпня 2020 року журналіст проєкту "Схеми" Михайло Ткач повідомив, що виявив у себе вдома ознаки пристрою прослуховування. Поліція розпочала два кримінальних провадження: одне – за статтею про порушення недоторканності приватного життя журналіста, інше – щодо незаконного обігу й використання прихованих записувальних пристроїв, але так і не провела огляду приміщення за допомогою спеціального обладнання, яке здатне виявити наявність пристроїв для прослуховування.