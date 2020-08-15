Євроунія визнала вибори в Білорусі сфальшованими.

Країни члени обговорюють питання майбутніх санкцій проти Лукашенка та його оточення.  

 

 

Європейська Унія не визнає офіційних результатів виборів президента Білорусі, оголошених Центральною виборчою комісією 10 серпня. Брюссель розпочинає розробляти механізм санкцій проти причетних до виборчих фальшувань і насильства над опозицією та протестувальниками. Про це йдеться в заяві, опублікованій за підсумками засідання Європейської Ради на рівні міністрів закордонних справ .

 

«Ці вибори не були ні вільними, ні чесними. Євроунія вважає їх результати сфальшованими і тому не визнає результатів виборів, оголошених Центральною виборчою комісією Білорусі» – йдеться в комюніке за підсумками наради міністрів закордонних справ, яке цитує телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

Міністри також погодилися з необхідністю запровадити санкції проти тих, хто відповідальний за насильство, репресії і фальсифікацію результатів виборів. Як повідомили журналістам учасники наради, робота над додатковими списками в рамках чинного режиму санкцій проти Білорусі розпочинається негайно.

 

Міністри також вирішили запропонувати Білорусі допомогу в налагодженні діалогу між владою і опозицією. Цим займеться зовнішньополітичне відомство Європейської Унії на чолі з Жозепом Боррелем. «Диспропорційне та неприйнятне насильство держави над мирними протестувальниками в #Білорусі повинно негайно припинитися, основні права повинні дотримуватися. Сподіваємося, що #BelarusPresidentialElection голоси підраховуються точно і результати відображатимуть вибір людей.», – написав Боррель на своїй сторінці у Twitter.

 

Європейська Унія вперше запровадила санкції проти правлячої верхівки Білорусі ще 1997 року. З того часу Брюссель то послаблює їх, то знову посилює в залежності від змін політики Олександра Лукашенка. Чотири роки тому ЄУ вирішила призупинити санкції проти представників білоруської влади.

15.08.2020

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