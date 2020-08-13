Євроунія планує відновити санкції для Білорусі.

Їхнє запровадження будуть обговорювати на конференції міністрів закордонних справ країн-членів.

 

 

Міністри закордонних справ країн Європейської Унії в п'ятницю, 14 серпня, обговорять  в режимі відеоконференції, як реагувати на підсумки президентських виборів і подальше жорстке придушення протестів у Білорусі. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. ЄУ може знову запровадити недавно скасовані санкції проти президента Олександра Лукашенка і його чиновників.

 

Екстрену відеонараду міністрів закордонних справ на тему Білорусі скликано з ініціативи Польщі, яку підтримали країни Балтії і Фінляндія. «Ми повинні спонукати Лукашенка йти шляхом миру, розвивати відносини зі Заходом і Європейською Унією. Звичайно, якщо ситуація погіршиться, уникнути санкцій буде дуже складно», – зазначив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч (Jacek Czaputowicz).

 

Про можливе повернення санкцій заявив і глава зовнішньополітичного відомства Євроунії Жозеп Боррель. «Ми стежимо за діями білоруської влади в нинішній ситуації і проводимо глибоку переоцінку відносин ЄУ з Білоруссю. Ця переоцінка може передбачати, зокрема, заходи проти відповідальних за насильство, безпідставні арешти і фальсифікацію результатів виборів», – наголосив Боррель.

 

«Європейська Унія повинна переглянути рішення чотирирічної давності про скасування санкцій проти білоруського керівництва», – заявив і міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas).

 

Центральні органи Євроунії і деякі країни-члени ще на початку тижня пропонували обговорити Білорусь на черговій зустрічі міністрів в кінці серпня, але потім погодилися на позачергову нараду, включивши, щоправда, в її порядок денний не тільки Білорусь, а й ситуацію в Лівані і відносини з Туреччиною .

 

Рішення про санкції ухвалюють на самітах глави держав і урядів країн-членів ЄУ, міністри ж закордонних справ можуть узгодити позиції країн і запропонувати проєкт рішення саміту.

 

Тим часом чимало західних політиків і експертів висловлюють побоювання, що відновлення санкцій може штовхнути Білорусь в обійми Росії.

13.08.2020

До теми

Някрошюс, карантин і спів
Маґдалена Важеха
Мала з Някрошюсом добру співпрацю. Ми обидвоє були доволі впевнені у своїх переконаннях. В «Дзядах» Адама Міцкевича це особливо відчувалося. Потім був «Шлюб» Ґомбровича і планувався «Король Лір» Шекспіра. Робота з цим режисером була особливою пригодою і дуже шкода, що вона вже ніколи не зможе повторитись.
12.08.20 | | Штука
Література як запит життя
Софія АНДРУХОВИЧ
Для мене не так важливо, що саме розповідати, для мене набагато важливіше, як розповідати. І що ця розповідь робить з тим, хто розповідає, і з тим, хто слухає.
11.08.20 | | Штука
Чому дивитись на себе в Zoom так незвично?
Сара Данфі-Лелі
Ще немовлята розуміють: у дзеркалі – вони самі. Але в онлайні не все так просто.
11.08.20 | | Наука
Про діонісійську природу джазу
Макс Лан
Мені діонісійство ближче – і джаз того потребує – коли тобі треба пуститись берега і зайти туди, де ще толком не був. Зрештою, з поезією те саме: я не керую свідомо продукцією віршів і тематикою.
10.08.20 | | Штука
Всесвіт – однорідніший, ніж вважали
Вимірювання розподілу матерії засвідчують принаймні 8 % відхилення від стандартної моделі.
10.08.20 | | Наука
Проблеми набрякають
Юрко ТИМЧУК
Різноманітні фрукти-овочі мусять достигнути до потрібної кондиції. Щось подібне коїться і з трафунками у сфері, яка в нас називається політикою.
10.08.20 | | Україна
Хто написав "Народні оповідання" Марка Вовчка?
Юрій Бойко-Блохин
Начисто переписаний текст належав Марії Марковичці. Але що ховається за завісою чистовика, залишається мряковинною загадкою, про яку в радянські часи навіть не згадували
10.08.20 | | Минуле
Проєкт фабрики гамма-випромінювання на ЦЕРН
Поєднання іонних променів та гамма-випромінювання може дати новий погляд на атом.
08.08.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.