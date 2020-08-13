Євроунія планує відновити санкції для Білорусі.

Їхнє запровадження будуть обговорювати на конференції міністрів закордонних справ країн-членів.

Міністри закордонних справ країн Європейської Унії в п'ятницю, 14 серпня, обговорять в режимі відеоконференції, як реагувати на підсумки президентських виборів і подальше жорстке придушення протестів у Білорусі. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. ЄУ може знову запровадити недавно скасовані санкції проти президента Олександра Лукашенка і його чиновників.

Екстрену відеонараду міністрів закордонних справ на тему Білорусі скликано з ініціативи Польщі, яку підтримали країни Балтії і Фінляндія. «Ми повинні спонукати Лукашенка йти шляхом миру, розвивати відносини зі Заходом і Європейською Унією. Звичайно, якщо ситуація погіршиться, уникнути санкцій буде дуже складно», – зазначив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч (Jacek Czaputowicz).

Про можливе повернення санкцій заявив і глава зовнішньополітичного відомства Євроунії Жозеп Боррель. «Ми стежимо за діями білоруської влади в нинішній ситуації і проводимо глибоку переоцінку відносин ЄУ з Білоруссю. Ця переоцінка може передбачати, зокрема, заходи проти відповідальних за насильство, безпідставні арешти і фальсифікацію результатів виборів», – наголосив Боррель.

«Європейська Унія повинна переглянути рішення чотирирічної давності про скасування санкцій проти білоруського керівництва», – заявив і міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas).

Центральні органи Євроунії і деякі країни-члени ще на початку тижня пропонували обговорити Білорусь на черговій зустрічі міністрів в кінці серпня, але потім погодилися на позачергову нараду, включивши, щоправда, в її порядок денний не тільки Білорусь, а й ситуацію в Лівані і відносини з Туреччиною .

Рішення про санкції ухвалюють на самітах глави держав і урядів країн-членів ЄУ, міністри ж закордонних справ можуть узгодити позиції країн і запропонувати проєкт рішення саміту.

Тим часом чимало західних політиків і експертів висловлюють побоювання, що відновлення санкцій може штовхнути Білорусь в обійми Росії.