Галицькі хроніки COVID-19: 14 серпня.

Станом на 09:00 14 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 21 516 хворих на COVID-19. За минулу добу – 376 нових випадків: 143 – на Івано-Франківщині, 184 – на Львівщині (проведено 1549 ПЛР-досліджень) та 49 – на Тернопіллі (проведено 631 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 6 летальних випадків: двоє людей померло на Івано-Франківщині, четверо – на Львівщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,4%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 серпня (09:00): 3538 випадків, 49 нових
м. Тернопіль – 21 особа
Борщівський район – 1 особа
Бережанський район – 6 осіб
Збаразький район – 9 осіб
Підволочиський район – 3 особи
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 4 особи
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 1 особа
Монастириський район – 1 особа
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 серпня (09:00): 11658 випадків, 184 нові
м. Львів — 68 осіб
Бродівський район – 13 осіб
Буський район – 4 особи
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 3 особи
Жидачівський район – 12 осіб
Жовкiвський район – 11 осіб
Золочівський район – 6 осіб
Миколаївський район – 13 осіб
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 16 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 8 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 11 осіб
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 3 особи
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 6 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 серпня (09:00): 6320 випадків, 143 нові
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.14.08.2020