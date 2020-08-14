Галицькі хроніки COVID-19: 14 серпня.

Станом на 09:00 14 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 21 516 хворих на COVID-19. За минулу добу – 376 нових випадків: 143 – на Івано-Франківщині, 184 – на Львівщині (проведено 1549 ПЛР-досліджень) та 49 – на Тернопіллі (проведено 631 ПЛР-дослідження).



За минулу добу зафіксовано 6 летальних випадків: двоє людей померло на Івано-Франківщині, четверо – на Львівщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,4%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 серпня (09:00): 3538 випадків, 49 нових

м. Тернопіль – 21 особа

Борщівський район – 1 особа

Бережанський район – 6 осіб

Збаразький район – 9 осіб

Підволочиський район – 3 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 4 особи

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 серпня (09:00): 11658​ випадків, 184 нові

м. Львів — 68 осіб

Бродівський район – 13 осіб

Буський район – 4 особи

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 3 особи

Жидачівський район – 12 осіб

Жовкiвський район – 11 осіб

Золочівський район – 6 осіб

Миколаївський район – 13 осіб

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 16 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 8 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 11 осіб

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 3 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 6 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 серпня (09:00): 6320 випадків, 143 нові

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.