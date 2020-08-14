Керівник МВС Білорусі перепросив постраждалих на протестах.

Він також розповів про 11 «свідомих наїздів» на міліціонерів і військовослужбовців внутрішніх військ.

 

 

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв прокоментував дії міліціонерів під час розгону протестів в містах країни цього тижня. Він заявив, що бере відповідальність на себе за травми випадкових людей, а також попросив вибачення перед постраждалими на масових акціях протесту громадянами. Про це він заявив у етері програми «Марков. Нічого особистого» на телеканалі ОНТ, передає інформаційний портал TUT.BY. Караєв визнав, що «іноді сила була застосована не за адресою».
 

«Я беру на себе відповідальність і приношу вибачення за травми випадкових людей на протестах, котрі потрапили під роздачу», – заявив керівник внутрішньополітичного відомства. За його словами, силовики повинні швидше відпускати необґрунтовано затриманих і вже почали це робити.

 

За словами міністра, технології «кольорових революцій» припускають маскування під випадкових людей. Міністр зазначив, що за історію незалежної Білорусі силовики жодного разу не застосовували ні водометів, ні сльозогінного газу, ні інших нелетальних засобів, якими вони оснащені. «Завжди намагалися обходитися якомога м'якше. Я взагалі не кровожерлива людина і не хочу жодного насильства. Всі ж наші громадяни, у всіх – родини, діти».

 

Раніше Караєв наказав не чіпати журналістів, якщо вони не стають між міліцією і протестувальниками. Міністр заявив, що взяв під особистий контроль питання роботи на несанкціонованих акціях білоруських журналістів і закордонних ЗМІ, акредитованих при МЗС.

 

Караєв розповів, що за три минулі доби було скоєно 11 «свідомих наїздів» на співробітників органів внутрішніх справ і військовослужбовців внутрішніх військ. Він назвав це «замахом на вбивство». Міністр поскаржився, що силовики стикаються з «цькуванням і погрозами», зазначивши, що це «провокує насильство».

14.08.2020

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