США готують масштабну політичну оборудку з Лукашенком.

Білоруський диктатор має звільнити політв'язнів в обмін на зняття американських санкцій.
Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа планує укласти масштабну угоду з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, в рамках якої буде послаблено санкційний тиск на Білорусь в обмін на звільнення великої кількості політичних ув'язнених. Про це йдеться в статті «Швидка, тиха поїздка до Білорусі сигналізує про поворот у політиці США» (A Quick, Quiet Trip to Belarus Signals a Turn in U.S. Policy), опублікованій в газеті The New York Times (NYT). Автор тексту Ендрю Гіґґінс покликається в своїх твердженнях на заяву заступника помічника державного секретаря США зі Східної Європи Крістофера Сміта (Christopher Smith) та на слова західних дипломатів.
12 лютого Дональд Трамп зателефонував російському диктатору Путіну й оголосив про початок перемовин щодо припинення російсько-української війни. Після цього до Мінська вперше за п'ять років прибув представник Держдепартаменту США. Крістофер Сміт провів переговори з Олександром Лукашенком та головою КДБ Білорусі Іваном Тертелем, за підсумками яких було звільнено трьох ув'язнених, у тому числі громадянина США. «Обидві ці події стали сигналом про відхід Вашінґтона від багаторічних спроб ізоляції лідерів, які не користуються популярністю на Заході через їхню репресивну політику та війну в Україні», – пише NYT.
13 лютого Крістофер Сміт провів у амбасаді США в Литві зустріч з дипломатами західних країн. Він назвав звільнення трьох ув'язнених «спецоперацією» та «величезною перемогою і відповіддю на політику миру через силу президента Трампа». Наступним кроком, зазначив він, має стати «велика оборудка», в рамках якої Лукашенко звільнить багатьох політичних ув'язнених, зокрема відомих. Натомість США мають послабити санкції щодо білоруських банків та експорту калійних добрив, великим виробником яких є Білорусь.
Колишній голова служби зовнішньої розвідки Польщі Пьотр Кравчик (Piotr Krawczyk), який працював з першою адміністрацією Дональда Трампа над ослабленням контролю Росії над Білоруссю, заявив у коментарі для NYT, що Білорусь є «частиною ширшого американського підходу до Росії». За його словами, перемовини з Мінськом створюють для Вашінґтона «додаткові важелі впливу на Росію».
За даними правозахисної організації «Вясна», наразі у Білорусі налічується 1226 політв'язнів. За останні місяці Олександр Лукашенко підписав укази про помилування понад 200 ув'язнених. Однак, за словами активістів опозиції, за цей же час було заарештовано ще більше людей.
16.02.2025