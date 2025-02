США готують масштабну політичну оборудку з Лукашенком.

Білоруський диктатор має звільнити політв'язнів в обмін на зняття американських санкцій.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа планує укласти масштабну угоду з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, в рамках якої буде послаблено санкційний тиск на Білорусь в обмін на звільнення великої кількості політичних ув'язнених. Про це йдеться в статті «Швидка, тиха поїздка до Білорусі сигналізує про поворот у політиці США» (A Quick, Quiet Trip to Belarus Signals a Turn in U.S. Policy), опублікованій в газеті The New York Times (NYT). Автор тексту Ендрю Гіґґінс покликається в своїх твердженнях на заяву заступника помічника державного секретаря США зі Східної Європи Крістофера Сміта (Christopher Smith) та на слова західних дипломатів.

12 лютого Дональд Трамп зателефонував російському диктатору Путіну й оголосив про початок перемовин щодо припинення російсько-української війни. Після цього до Мінська вперше за п'ять років прибув представник Держдепартаменту США. Крістофер Сміт провів переговори з Олександром Лукашенком та головою КДБ Білорусі Іваном Тертелем, за підсумками яких було звільнено трьох ув'язнених, у тому числі громадянина США. «Обидві ці події стали сигналом про відхід Вашінґтона від багаторічних спроб ізоляції лідерів, які не користуються популярністю на Заході через їхню репресивну політику та війну в Україні», – пише NYT.

13 лютого Крістофер Сміт провів у амбасаді США в Литві зустріч з дипломатами західних країн. Він назвав звільнення трьох ув'язнених «спецоперацією» та «величезною перемогою і відповіддю на політику миру через силу президента Трампа». Наступним кроком, зазначив він, має стати «велика оборудка», в рамках якої Лукашенко звільнить багатьох політичних ув'язнених, зокрема відомих. Натомість США мають послабити санкції щодо білоруських банків та експорту калійних добрив, великим виробником яких є Білорусь.

Колишній голова служби зовнішньої розвідки Польщі Пьотр Кравчик (Piotr Krawczyk), який працював з першою адміністрацією Дональда Трампа над ослабленням контролю Росії над Білоруссю, заявив у коментарі для NYT, що Білорусь є «частиною ширшого американського підходу до Росії». За його словами, перемовини з Мінськом створюють для Вашінґтона «додаткові важелі впливу на Росію».

За даними правозахисної організації «Вясна», наразі у Білорусі налічується 1226 політв'язнів. За останні місяці Олександр Лукашенко підписав укази про помилування понад 200 ув'язнених. Однак, за словами активістів опозиції, за цей же час було заарештовано ще більше людей.