На Прикарпатті хочуть створити Галицький район замість Івано-Франківського.



Івано-Франківська обласна державна адміністрація підтримала рішення обласної ради щодо зміни назви Івано-Франківського району на Галицький зі збереженням адміністративного центру в Івано-Франківську та скерувала відповідного листа до Мінрегіону. Про це повідомив голова ОДА Віталій Федорів на спільному брифінгу із заступником міністра розвитку громад та територій В’ячеславом Негодою.

Фото: if.gov.ua

«Вважаємо цей крок необхідним і правильним, адже створення Галицького району важливе для збереження історичної справедливості», – зазначив Федорів.

В’ячеслав Негода назвав завершення процесу створення спроможних громад і формування нових районів «фундаментом реформи, до створення якого Україна йшла давно». Відповідаючи на запитання журналістів, він зауважив, що в міністерстві вже підготовлено проект постанови ВРУ про зміну назви Івано-Франківського району на Галицький.

Зазначимо, Галицький район — колишній район України на півночі Івано-Франківської області. Районним центром було місто Галич. Площа району становила 723 км кв.

«Результат буде залежати не від назви, а від того, як громади зможуть розпорядитися повноваженнями і ресурсами, які вони отримають внаслідок реформи», – наголосив посадовець.

Фото: kolomyia.today

Сьогодні в Івано-Франківську проходить відкритий діалог «Вектори децентралізації: про завдання та подальші кроки», організований Міністерством розвитку громад та територій України за партнерської підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO. Крім В’ячеслава Негоди, в ньому взяли участь експертка Офісу підтримки реформ при Мінрегіоні Ольга Лебединська, експерт Офісу підтримки реформ при Мінрегіоні Віктор Венцель, заступник виконавчого директора АМУ Ярослав Рабошук, народні депутати України, які представляють Івано-Франківщину, представники обласної ради, обласної і районних держадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, міст обласного значення, асоціацій органів місцевого самоврядування.

Під час заходу обговорили законопроєкти про місцеве самоврядування та про місцеві державні адміністрації, а також проєкти змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансового забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування та зміни до Податкового законодавства, які розширять можливості нарощування надходжень до місцевих бюджетів.

Нагадаємо, відповідно до постанови "Про утворення та ліквідацію районів", в Івано-Франківській області затвердили 6 районів: Верховинський, Івано-Франківський, Калуський, Коломийський, Косівський і Надвірнянський.