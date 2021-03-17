Тернопіль увійшов до сімки найпрозоріших міст України.

Експерти Міжнародного центру перспективних досліджень оприлюднили результати «Рейтингу прозорості» 50 міських та 22 обласних рад за 2020 рік. Тернопіль за рік піднявся у рейтингу із 33-ї до сьомої сходинки; Івано-Франківськ залишився на 11-й, а Львів спустився з 10-ї сходинки на 13-ту. Тим часом Тернопільська облрада піднялася із 11 на сьому сходинку, Івано-Франківська облрада спустилася з восьмої на 11-ту, а Львівська облрада піднялася із 12-ї на дев’яту.

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Загалом для складання рейтингу було враховано 67 показників прозорості, складовими яких є прозорість інформаційної політики, складання бюджету, державних закупівель, розпорядження майном, соціальних послуг, кадрової політики, професійної етики. Для цього експерти опрацьовували офіційні відповіді представників місцевих рад та відповіді на запити, здійснені через «таємних клієнтів», інформацію у відкритому доступі з офіційних сайтів і профілів муніципалітетів у соціальній мережі Facebook, – повідомив експерт МЦПД Єгор Киян.

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«Рейтинг є особливо актуальним у зв’язку з децентралізацією в Україні й передання функцій влади на місця. Якщо раніше місцеві бюджети й рішення контролювалися з центру, то зараз більше влади переходить на місця. Місцева влада стає цікавішою й важливішою для людей, відповідно, за нею посилюється громадський контроль», – зазначив Киян.

Перше місце в рейтингу прозорості областей посіла Рівненщина, друге місце – у Вінницької області, а третє – у Хмельницької. До першої десятки найбільш прозорих областей увійшли також Волинська, Сумська, Запорізька, Тернопільська, Чернігівська, Львівська та Одеська області. Найгірші показники прозорості у Житомирської, Закарпатської та Чернівецької областей.

«9 із 22 регіонів поліпшили свою оцінку порівняно з попередніми рейтинговими показниками. Загальна оцінка знизилася у 10 з 22 регіонів», – зазначила експертка Юлія Проценко.

У трьох галицьких областях найефективніше практики прозорості у 2020 році впроваджували Тернопільська міська рада та Тернопільська обласна рада.

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Зокрема, за оцінкою експертів, Тернопіль набрав 89% зі 100% можливих. Єдиний критерій, який потребує суттєвого подальшого розвитку, – прозорість у професійній етиці та щодо конфлікту інтересів. За цим показником у Тернополя лише 56%.

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Тернопільська облрада загалом набрала 66%. Максимальні оцінки щодо прозорості отримала у сфері соціальних послуг; інформаційної політики та розпорядження майном. Водночас прозорість кадрової політики ради оцінили всього у 29%, державні закупівлі – 41%; співпрацю з медіа – 50%.

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Прозорість діяльності Івано-Франківської міської ради за підсумками 2020 року оцінили у 85%. Найбільше зауважень, як і у 2019 році, – щодо складання бюджету: за цим критерієм місто отримало лише 57%.

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Івано-Франківська обласна рада набрала 63%. За оцінкою експертів, у ради абсолютно не розвинені практики прозорості у кадровій політиці та у сфері державних закупівель – їх оцінили на 0. Найвищі оцінки рада отримала за інформаційну політику та розпорядження майном.

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Прозорість Львівської міської ради за підсумками 2020 року становить 84%. Практики прозорості у сфері державних закупівель, землекористуванні та будівельній політиці оцінили у 100%. Найнижча оцінка, 63% – у прозорості інформаційної політики.

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Львівська обласна рада завершила 2020 рік із рейтингом прозорості у 64%. Практики прозорості у сфері інформаційної політики, державних закупівель оцінили у 82%, складання бюджету – у 93%. Тим часом участь громадян у діяльності ради – 31%, прозорість розпорядження майном – 33%.