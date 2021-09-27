10 громад Львівщини залучили до проєкту USAID «Говерла».

Львівщина стала однією з трьох областей, де в об’єднаних громадах реалізовуватимуть проєкт USAID «ГОВЕРЛА: "Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування"». Про це сьогодні, 27 вересня, оголосили під час презентації проєкту з бюджетом у 74 мільйони доларів, який загалом триватиме п’ять років.

Проєкт «Говерла» працюватиме на національному та місцевому рівнях заради розвитку всіх громад. У співпраці з органами державної влади та асоціаціями органів місцевого самоврядування проєкт планує розробляти модельні інструменти та механізми, якими зможуть скористатися територіальні громади всієї країни, розповів під час презентації його керівник Габріель Абрагам.



«Стосовно програми дій уряду щодо децентралізації хочу сказати, що для її завершення уряд впроваджує ряд важливих заходів щодо організації влади та реформ місцевого самоврядування. Відповідні законопроєкти для їх реалізації вже розробляються», – зазначив на презентації прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, йдеться про низку важливих проєктів законів, які стосуються шести важливих напрямів. Зокрема, щодо розмежування повноважень та створення належних матеріально-фінансових умов для роботи органів місцевого самоврядування, переформатування місцевих держадміністрацій в органи префектурного типу, удосконалення форм міжмуніципального співробітництва, впровадження нової муніципальної служби, удосконалення форм залучення жителів до прийняття управлінських рішень і визначення порядку розв'язання питань адміністративно-територіального устрою.

«У центрі уваги уряду знаходиться зміцнення інституційної та фінансової спроможності громад, їх розвиток», – додав прем'єр.

Також у межах проєкту обрали 25 об’єднаних громад у трьох пілотних областях, де втілюватимуться локальні заходи для підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування. За інформацією заступника міністра розвитку громад та територій України В’ячеслава Негоди, у межах проєкту «Говерла» надаватиметься технічна допомога тергромадам, проводитиметься навчання для адміністраторів та керівників громад.

«Проєкт є найбільшою програмою, що фінансується USAID Ukraine для підтримки реформи децентралізації в Україні, а його бюджет на найближчі п'ять років становитиме 74 мільйони доларів. Львівщину разом з Волинською та Полтавською областями цьогоріч обрали як пілотні території» – повідомила після презентації голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.

Для участі у проєкті на Львівщині відібрали десять громад: Бродівську, Добротвірську, Оброшинську, Жидачівську, Жовківську, Рава-Руську, Городоцьку, Сокільницьку, Козівську та Золочівську.

Для довідки. Пріоритетні цілі проєкту USAID «ГОВЕРЛА»: сформована ефективна правова основа для здійснення децентралізації, включаючи секторальну та фіскальну; територіальні громади, які здатні реалізовувати нові повноваження, включаючи управління персоналом, адміністрування і фінансову прозорість; покращена якість послуг; побудована система, яка забезпечує належне фінансування регіональних органів влади (області, району та територіальних громад); зміцнені інструменти місцевого економічного розвитку; побудована більш ефективна співпраця органів влади різних рівнів; підвищена обізнаність й участь громадян у бюджетуванні, плануванні та прийнятті рішень щодо надання послуг у громадах.

Фото donors.decentralization.gov.ua, facebook.com/i.grymak