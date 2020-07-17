Парламент перекроїв Галичину на 16 районів.

На території Львівської області відтепер буде сім районів, на Івано-Франківщині – шість, на Тернопіллі – лише три. Відповідну постанову "Про утворення та ліквідацію районів" №3650 Верховна Рада України ухвалила сьогодні, 17 липня.

Фото: Youtube-канал Ukraїner

Постановою передбачено утворення у 24 областях та Автономній Республіці Крим 136 нових районів замість наявних нині 490.

Згідно з документом, в Івано-Франківській області тепер будуть: Верховинський, Івано-Франківський, Калуський, Коломийський, Косівський і Надвірнянський райони.

У Львівській області створено: Дрогобицький, Золочівський, Львівський, Самбірський, Стрийський, Червоноградський і Яворівський райони.

У Тернопільській області – Кременецький, Тернопільський і Чортківський райони.

Зазначимо, до останнього на Івано-Франківщині планували створити п’ять районів. Але проти цього протестували мешканці Верховинщини, які прагнули зберегти свій район.

«Закон говорить, що відстань від населених пунктів до адміністративного центру має бути не більше як 60 км, а доїзд – до 60 хвилин. Як нам бути і жити, коли в разі ліквідації району і об’єднання з Косівським районом відстань для більшості жителів району становить від 60 до 100 км, через погані дороги, які високо в горах взагалі відсутні, а доїзд до міста Косова від 2 до 5 годин? У нас дисперсна (розкидана) форма поселення», – пояснювали верховинці.

Відтак мешканці Верховинщини вирішили, що потрібно їхати до Києва, аби звернути на себе увагу. Тож 14 липня біля стін парламенту гуцули провели виїзну сесію Верховинської міської ради, аби донести свою позицію до народних депутатів. Колоритних верховинців у народних строях, із трембітами та цимбалами, таки почули. 17 членів Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримали звернення та погодилися залишити Верховинський район як окрему територіально-адміністративну одиницю.

Фото: facebook.com/verkhovyna.rada

Зазначимо, відповідно до ухваленої сьогодні постанови, межі нових районів встановлюють по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району. Постановою також ліквідовано всі попередні райони в областях згідно з чинним адміністративно-територіальним поділом.

Також постановою встановлено, що не буде проведено виборів депутатів районних рад ліквідованих районів. Натомість Центральна виборча комісія має забезпечити формування виборчих округів та проведення місцевих виборів з урахуванням новоутворених районів. Ліквідацію та утворення районів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей проведуть після повернення цих територій під загальну юрисдикцію України.

Побачити мапи всіх інших областей України з новими районами можна за цим посиланням.