ЦВК готова провести вибори до громад Донеччини та Луганщини у жовтні.

Центральна виборча комісія закликала Донецьку та Луганську обласні державні адміністрації / військово-цивільні адміністрації надати висновок про можливість проведення перших місцевих виборів 31 жовтня 2021 року.

Про це йдеться у повідомленні, поширеному на інтернет-сторінці ЦВК.

"Ідеться про безпеку виборців, інших суб’єктів та учасників виборчого процесу, належну підготовку та проведення виборів. У такій ситуації рішення про можливість/неможливість проведення виборів комісія може ухвалити на підставі відповідних висновків і рекомендацій обласних військово-цивільних адміністрацій і правоохоронних органів (як це було напередодні місцевих виборів у жовтні 2020 року та в березні 2021 року)", – зазначили у Центрвиборчкомі.

Якщо буде можливо організувати підготовку та проведення перших місцевих виборів в останню неділю жовтня 2021 року, ЦВК має ухвалити рішення про призначення виборів найпізніше на 21 серпня 2021 року. Відтак Центрвиборчком очікує висновків від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА не пізніше, ніж 18:00 19 серпня.