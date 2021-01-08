На Тернопіллі замість 17 районних адміністрацій сформують три.

 

У Тернопільській області упродовж двох місяців мають розформувати 17 райдержадміністрацій та звільнити їхніх працівників. Натомість створять три нові районні держадміністрації – Тернопільську, Кременецьку та Чортківську. Уряд затвердив пoрядoк реорганізації, у тoму числі передачі майна та oбoв’язків РДА, щo припиняють рoбoту у хoді децентралізації, новоутвореним РДА.

 

Фото www.oda.te.gov.ua

 

«Оновлення структури місцевих державних адміністрацій – це один із ключових кроків реформи децентралізації. Наразі завершується формування новоутворених районів. На Тернопільщині їх буде три – Тернопільський, Кременецький та Чортківський», – прокоментував голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.

 

За його словами, при реорганізації РДА ключовим питанням залишається оновлення структури адміністрацій.

 

«Деякі підрозділи ми змушені будемо об'єднати або ліквідувати», – заявив Володимир Труш.

 

У нових районних державних адміністраціях сформують їхні апарати та структурні підрозділи, які можна згрупувати за двома напрямами. Перший – здійснення виконавчої влади і забезпечення взаємодії. Другий – здійснення окремих повноважень органів місцевого самоврядування. Також в МДА мають працювати Служба у справах дітей та архівний підрозділ. Важлива зміна – до переліку включений підрозділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації як продовження руху в напрямі цифрового суспільства.

 

Фото https://suspilne.media

 

За словами керівниці апарату Тернопільської ОДА Світлани Безпоповцевої, до реформи районних адміністрацій на Тернопільщині в усіх 17 установах працювали 1332 людини. Після утворення трьох адміністрацій в них працюватимуть 442. Звільнені працівники розформованих РДА зможуть взяти участь у конкурсах на посади у нових. Зокрема, у Тернопільській райдержадміністрації до реформи було 76 працівників, їх мають звільнити. У новій адміністрації має працювати 188 людей, тож більше сотні місць є вакантними.

 

«До її складу ввійдуть ті структури, які передбачені новою постановою Кабінету Міністрів. Ця постанова носить рекомендаційних характер. Обласна державна адміністрація і районна адміністрація новоутворених районів сформує конкретні підрозділи», – зазначив голова Тернопільської РДА Ярослав Матвійчук.

 

Приміщення розформованих адміністрацій планують розділили між місцевими громадами. Затвердити цю передачу має Тернопільська районна рада.

 

Нагадаємо, 17 липня 2020 року Верховна Рада ухвалила постанову про утворення та ліквідацію районів в Україні. Згідно з новим поділом, на Тернопільщині утворять три райони – Тернопільський, Чортківський та Кременецький. Найбільшим за кількістю населення буде Тернопільський – 566 900 людей. До цього району увійшли 25 громад. Найменшим за населенням буде Кременецький район – 144 700 людей. До цього району увійшли 8 громад.

 

08.01.2021

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