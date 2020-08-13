Співак Міхалок побажав перемоги "воїнам світла" у Білорусі.

 

Білоруський музикант і поет, засновник гуртів "Ляпіс Трубєцкой", BRUTTO і Drezden Сергій Міхалок після кількох днів мовчанки на тему президентських виборів у Білорусі та побиття й затримань протестувальників нарешті висловився щодо становища в рідній країні: Міхалок сподівається, що "воїни світла" переможуть, водночас, він відмовився коментувати "геополітику".

 

Цю заяву Міхалок виголосив під час концерту гурту "Ляпіс 98" в Одесі, повідомляє одеське видання "Думська".

 

 

“Я знаю, що всі наші брати-білоруси – воїни світла і переможуть всіх Дартів Вейдерів. Але я тут не для того, щоби геополітичну х***ю розповідати, а для того, щоби співати вам о***нні пісні”, – сказав Міхалок.

 

Перед виконанням пісні "Воїни світла" Міхалок сказав, що мусить зачитати вірша, "який цілковито висловить те, що зараз твориться у моїй душі". В поезії, написаній під псевдо Юзіка Кілевіча, Міхалок проголошує, що він вірить в повернення "славного часу титанів", коли "рабський ланцюг розірветься" і "земля проковтне тиранів".

 

Білоруський артист завершив віршований вступ до пісні гаслом: "Слава Україні! Живє Бєларусь!". Під час самого виступу сказав, що зичить миру добрим людям, а "сволочам" бажає масних духопеликів. 

 

Перед концертом під одеським клубом зібрався пікет. Протестувальники вимагали в Міхалка, автора низки патріотичних та революційних пісень, висловити свою думку щодо білоруських протестів і підтримати земляків.

 

 

Відколи спалахнули протести, Міхалок публікував у соцмережах фото зі старими музикантами, архівні світлини, розповідав про подорожі та сім'ю, але й словом не говорив про протести. Упродовж кількох днів шанувальники вимагали від автора пісень "Воїни світла", "Грай!", "Ня биць скотам" висловити громадянську позицію. Зокрема, вони писали на його сторінці, що "в Білорусі відбуваються тексти ваших пісень".

 

Вчора Сергій Міхалок принаймні опублікував в instagram пісню з громадянською лірикою "Родны край", в котрій ідеться про життя в покорі без свободи. Пісня починається з рядків: "Родны, родны, родны край, я табе вораг – мяне не чакай", а закінчується: "Родны, родны, родны край, я люты здраднік – мяне пакарай".

 

Зазначимо, зараз Сергій Міхалок мешкає в Україні. Він отримав посвідку на проживання в 2015 році. Перед тим у Білорусі заборонили його виступи через критику влади і підтримку опозиційних виступів.

 

Восени 2011 року прокуратура Мінська викликала Сергія Міхалка на допит через образу білоруської влади, зокрема різку критику Олександра Лукашенка в інтерв'ю російським медіям. "Ніякий він не президент. Він зібрав довкола себе чорні бригади і влаштував геноцид білоруського народу. Це людина, яка ненавидить свій народ і, в ліпшому випадку, заслуговує справедливого суду", – сказав білоруський революційний артист.

 

У 2015 році Міхалок сказав в інтерв'ю, що гурт BRUTTO – то "музичні партизани", які чітко визначають своїх ворогів: "Кремль, імперії, тирани, Лукашенко, Путін".

 

Музикант поскаржився на те, що "путінська імперія" довготривалий час здійснює "масований мозковий штурм", котрий впливає на підневільні країни, в тім числі на Білорусь. "Звичайно, багатьох важко врятувати. Та ми співаємо пісні, знімаємо кліпи, говоримо певні речі. В нашій групі грають білоруські, українські хлопці, які розуміють, що в Україні відбулася найважливіша подія за минулі 20 років (мається на увазі Революція гідності, – Z), коли народ дав опір корумпованій, тиранічній владі", – сказав Міхалок.   

 

Співак додав, що "колективний кретинізм" суспільств "переростає в паніку, боягузтво, втечу", і похвалив українців за те, що вони є першими, "хто не втік". "На жаль, в Білорусі нав'язується "код тєрпіл" уже багато років. Дуже багато дурні: "Та в нас нормально", "Та в нас незле". І це дозволяє нашому правителю маневрувати", – констатував Сергій.

 

Раніше Сергій Міхалок покладав великі надії на свій новий бунтівний гурт BRUTTO. Згодом він повернувся до старої творчості й почав виконувати на концертах давні гіти з гуртом "Ляпіс 98".

 

Міхалок одружений. Має трьох дітей віком 6 років, рочок і пів року.

 

13.08.2020

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