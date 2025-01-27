Угорщина заблокувала спільне звернення ЄУ щодо президентських виборів у Білорусі.

У документі говорилося про невизнання офіційних підсумків виборів, згідно з якими перемогу здобув Лукашенко

Представники Угорщини заблокували спільне звернення країн Європейської Унії щодо невизнання президентських виборів у Білорусі. Про це повідомила медіакорпорація Radio Free Europe/Radio Liberty з покликом на джерела у Брюсселі.

Не маючи підписів представників усіх 27 країн-членів ЄУ, верховна представниця Євроунії зі закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас разом із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос оприлюднила власну заяву, в якій вони наголосили, що голосування 26 січня в Білорусі не було вільним і справедливим, і закликали білоруську владу звільнити всіх політичних в’язнів, «включано зі співробітником представництва ЄУ», а також допустили нові санкції проти Білорусі.

«Сьогоднішні фіктивні вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Народ Білорусі заслуговує на реальне право голосу щодо того, хто керує їхньою країною. Безжальні й безпрецедентні репресії щодо прав людини, обмеження участі в політичному житті й доступу до незалежних ЗМІ в Білорусі позбавили виборчий процес будь-якої легітимності», – йдеться у спільній заяві.

Раніше Білоруська служба «Радіо Свобода» повідомляла, що Угорщина і Словаччина відмовляються підписати проєкт заяви від імені 27-ми країн-членів ЄУ. Пізніше представники Словаччини погодилися підписати звернення, а влада Угорщини залишилася єдиною серед членів Євроунії, хто відмовився підписати заяву.

Угорщина під керівництвом Віктора Орбана неодноразово виступала проти розширення санкцій щодо Росії і збільшення європейської допомоги Україні. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто є єдиним представником керівництва країн Європейської Унії, хто регулярно відвідує Мінськ.

У Білорусі в неділю, 26 січня, відбулися вибори президента. Голова Центрвиборчкому Ігор Карпенко на пресконференції у понеділок зранку, 27 січня, повідомив, що за 70-річного Олександра Лукашенка, котрий переобрався на сьому каденцію, проголосували 86,82% виборців. Лідер Ліберально-демократичної партії Олег Гайдукевич, за офіційними даними, отримав 2,02% голосів, голова Республіканської партії праці та справедливості Олександр Хижняк – 1,74%. У голови Комуністичної партії Білорусі Сергія Сиранкова – 3,21%, у індивідуального підприємця Ганни Канопацької – 1,86%.