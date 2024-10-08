Білоруська влада звинуватила 45 осіб у змові з метою захоплення влади.

Насправді йдеться про учасників конференції «Нова Білорусь», яка відбулася у Вільнюсі.

Слідчий комітет (СК) Білорусії порушив кримінальні справи проти 45 осіб, які перебувають за кордоном. 22 з них підозрюються в змові з метою захоплення влади неконституційним шляхом (ст. 357 КК Білорусії; передбачає до 12 років позбавлення волі), а також у співпраці з лідером опозиції Світланою Ціхановською, ще 23 – у створенні екстремістської спільноти або участі в ній (ст. 1 КК; до шести років позбавлення волі). Про це повідомив телеканал Белсат з покликом на пресреліз СК.

«Встановлено, що з метою отримання нових грантів за кордоном продовжується активна імітація діяльності екстремістських організацій, спрямована на концентрацію фінансових потоків шляхом формування афілійованих структур та розподілу відповідальності всередині злочинного угруповання за в рамках будівництва проєкту “Нова Білорусь”», – йдеться в пресрелізі.

За даними СК, кримінальну справу порушили за фактом проведення в серпні 2024 року у Вільнюсі конференції «Нова Білорусь», на якій обговорювалася виборча кампанія 2025 року в Білорусі та висловлювалася підтримка європейського вектору розвитку.

«За версією слідства, не бажаючи визнавати себе політично мертвими, цього разу представники радикальної спільноти оголосили про нову ініціативу – "Платформа 2025". Злочинний план передбачає консолідацію екстремістів для координації дій під час виборчої кампанії в Республіці Білорусь, посягання на конституційний лад, втручання у внутрішні справи країни, а також нав'язування політичного курсу, який суперечить національним інтересам, деструктивний інформаційний вплив, нагнітання напруженості у суспільстві», – стверджує слідчий комітет.

Декларація «Платформа 2025» була підписана представниками білоруської опозиції за підсумками конференції «Нова Білорусь». У документі визначено головні цілі наступного року, серед яких агітація світової спільноти за невизнання майбутніх виборів президента Білорусі, а також робота зі звільнення політв'язнів.