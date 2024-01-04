У Білорусі вступили в силу поправки до законодавства про президента Білорусі.

Главі держави, зокрема, гарантована пожиттєва недоторканність навіть після закінчення повноважень.

 

 

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон «Про комплексне коригування закону "Про Президента Республіки Білорусь"». Як повідомляє телеканал «Беларусь 24» з покликом на офіційний сайт президента РБ, законопроєкт, який Палата представників Національних зборів ухвалила 22 грудня, завізовано «з урахуванням оновленої Конституції та правозастосовної практики».

 

Серед іншого закон запроваджує суворіші правила обрання нового президента, який, як сказано в тексті конституції Білорусі, має бути «не молодшим за 40 років», постійно проживати в країні «не менше 20 років безпосередньо перед виборами» і раніше ніколи не мати «громадянства іноземної держави», посвідки на проживання або іншого документа іноземної держави, що дає право на пільги та інші переваги.

 

Крім того, документ визначає судовий імунітет президента Білорусі. І навіть, а якщо він залишить цю посаду, то «не може бути притягнутим до відповідальності за дії, вчинені у зв'язку із виконання ним президентських повноважень». Гарантії також надаються членам його родини.

 

Президент же, який припинив виконувати обов'язки або подав до демісії, стає делегатом Всебілоруських народних зборів.

 

2024 року виповниться 30 років з того часу, як Олександр Лукашенко був обраним президентом Білорусі. Після виборів 2020 року в країні відбулися масові протести проти фальшування результатів виборів, які були жорстоко придушені.

04.01.2024

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