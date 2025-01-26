За результатами провладного  екзитполу, за Лукашенка проголосували 87,6% білорусів.

Європейська Унія не визнає результатів виборів у Білорусі.

Провладний екзитпол, у якому взяли участь 11 948 осіб, показав перемогу чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка на виборах, які відбулися в неділю, 26 січня. За нього нібито віддали свої голоси 87,6% опитаних громадян республіки. Про це повідомив телеканал Belsat.

На другому місці нібито Сергій Сиранков (2,7%), далі йде Олег Гайдукевич (1,8%), потім Ганна Канопацька (1,6%) та Олександр Хижняк (1,2%). Жоден з альтернативних кандидатів реально не належить до опозиційних сил. Проти всіх проголосувало 5,1% білорусів, які взяли участь у виборах. .

За даними Центральної виборчої комісії, електоральна фреквенція становила 85,7%. ЦВК обіцяє поділитися реальними результатами голосування близько другої години ночі 27 січня. Проте Олег Гайдукевич уже привітав Олександра Лукашенка з перемогою.

Нагадаємо, що напередодні Європейський Парламент ухвалив резолюцію, яка закликає країни Євроунії не визнавати результатів виборів у Білорусі.

У спільній заяві високої представниці Європейської Унії з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас та єврокомісарки з питань розширення ЄУ Марти Кос (Marta Kos) говориться, що білоруські вибори «позбавлені будь-якої легітимності». Адже зараз у Білорусі відсутня прозорість при проведенні виборів, не поважаються права людини та є обмеження на свободу зборів та слова.

«ЄУ перебуває на боці білоруського народу, і наша підтримка у його прагненні до вільної, демократичної, суверенної та незалежної Білорусі, як частини мирної та процвітаючої Європи, є непохитною», – зазначили представники Євроунії.