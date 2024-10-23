Влада Білорусі визначилася з датою наступних президентських виборів.

Голосування призначено на 26 січня 2025 року.

 

 

У середу, 23 жовтня, стало відомо, що так звані президентські вибори в Білорусі відбудуться 26 січня 2025 року. Про це повідомило державне інформаційне агентство БелТА. Відповідне рішення ухвалили депутати Палати представників білоруського парламенту.

 

Це будуть вже восьмі в історії незалежної Білорусі президентські вибори. За офіційними підсумками всіх попередніх виборів у країні перемагав Олександр Лукашенко.

 

Один з лідерів білоруської опозиції в екзилі Павло Латушко так прокоментував новину про призначення дати президентських виборів: «Ще раз підкреслюю, що в Білорусі відсутні базові умови для проведення виборів. Цю діяльність, яку планує організувати Лукашенко, не можна назвати інакше, як спробою знову призначити себе на узурповану посаду президента Республіки Білорусь… Я закликаю всіх демократичних партнерів заявити про неможливість проведення чесних виборів президента Республіки Білорусь в атмосфері страху і терору, створеної в нашій країні».

 

Нагадаємо, що диктатор Білорусі Олександр Лукашенко у лютому 2024-го заявляв про намір взяти участь у восьмих президентських виборах. «Піду, піду, піду. Передайте їм [опозиції], що піду! І що складнішою буде ситуація, що активніше вони розбурхуватимуть наше суспільство, що вони більше напружуватимуть вас, мене та суспільство, то швидше я піду на ці вибори», – заявив він, спростувавши таким чином свою ж обіцянку 2021 року більше не балотуватися. Хоча у червні 2024 року Лукашенко вкотре заговорив про те, що президент Білорусі «не вічний». І навіть помріяв, як було б добре жити в селі і повертатися тільки для того, щоб почути хвалебні слова від вдячних співвітчизників. «Ось піду, десь у селі житиму з вами поруч, приїду, і ви згадуватимете і дякуватимете, що гірше не стало», – зазначив тоді Лукашенко.

23.10.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Простори любові: театр, текстиль, графіка
Дарія Зав’ялова
Колись чітко поділяла театр, текстиль і малювання. Тепер ці всі способи висловлення переплітаються: у текстиль проникають ідеї і теми вистав, акварелей і малюнків, а в театральному костюмі все частіше з`являються текстильні техніки. І це мені подобається.
22.10.24 | | Штука
Ревакович диригуватиме в Національній філармонії
25 жовтня на головній сцені Національної філармонії звучатимуть твори Кшиштофа Пендерецького та Вітольда Лютославського у виконанні Симфонічного оркестру під орудою маестро Романа Реваковича, який є палким популяризатором української музики у Польщі та польської – в Україні.
21.10.24 | | Штука
Світові премʼєри в Органному залі
27 жовтня Львівський органний зал запрошує на вечір світових премʼєр: симфонія Дмитра Малого та увертюра Станіслава Людкевича вперше звучатимуть для публіки!
19.10.24 | | Штука
Про ворону
Василь МАХНО
...який хосен часто навідуватися, якщо усе носиш в пам’яті, як коробку сірників, про всяк випадок?
19.10.24 | | Дискурси
На виріст серця. Про поезію Олександра Букатюка
Надія Гаврилюк
гамівний обмежений простір звільнений вибухом після якого почнуться початки а підчас них слова  
19.10.24 | | Україна
Чого шукав жовтоокий корчмаренко?
Олеся Ісаюк
Попри явну скалькованість устрою та політичних практик з Речі Посполитої, ясно, що Козацька держава — все ж щось інше, а про сумісність з Росією говорити загалом проблематично
19.10.24 | | Україна
Зонґ-опера гуманітарних викликів
19-20 жовтня на Велику сцену Національного театру імені Марії Заньковецької повертається постановка «Тригрошової опери» Бертольта Брехта і Курта Вайля у режисурі Максима Голенка.
18.10.24 | | Штука
Уся його фортепіанна спадщина
Стефанія Олійник
 Упродовж 19-25 жовтня Меморіальний музей Станіслава Людкевича запрошує на низку заходів: презентацій альбому фортепіанних дуетів, що є першим записом цих творів, та повної збірки нот усієї фортепіанної спадщини композитора, а також на лекції дослідників його творчості.
18.10.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.