Влада Білорусі визначилася з датою наступних президентських виборів.

Голосування призначено на 26 січня 2025 року.

У середу, 23 жовтня, стало відомо, що так звані президентські вибори в Білорусі відбудуться 26 січня 2025 року. Про це повідомило державне інформаційне агентство БелТА. Відповідне рішення ухвалили депутати Палати представників білоруського парламенту.

Це будуть вже восьмі в історії незалежної Білорусі президентські вибори. За офіційними підсумками всіх попередніх виборів у країні перемагав Олександр Лукашенко.

Один з лідерів білоруської опозиції в екзилі Павло Латушко так прокоментував новину про призначення дати президентських виборів: «Ще раз підкреслюю, що в Білорусі відсутні базові умови для проведення виборів. Цю діяльність, яку планує організувати Лукашенко, не можна назвати інакше, як спробою знову призначити себе на узурповану посаду президента Республіки Білорусь… Я закликаю всіх демократичних партнерів заявити про неможливість проведення чесних виборів президента Республіки Білорусь в атмосфері страху і терору, створеної в нашій країні».

Нагадаємо, що диктатор Білорусі Олександр Лукашенко у лютому 2024-го заявляв про намір взяти участь у восьмих президентських виборах. «Піду, піду, піду. Передайте їм [опозиції], що піду! І що складнішою буде ситуація, що активніше вони розбурхуватимуть наше суспільство, що вони більше напружуватимуть вас, мене та суспільство, то швидше я піду на ці вибори», – заявив він, спростувавши таким чином свою ж обіцянку 2021 року більше не балотуватися. Хоча у червні 2024 року Лукашенко вкотре заговорив про те, що президент Білорусі «не вічний». І навіть помріяв, як було б добре жити в селі і повертатися тільки для того, щоб почути хвалебні слова від вдячних співвітчизників. «Ось піду, десь у селі житиму з вами поруч, приїду, і ви згадуватимете і дякуватимете, що гірше не стало», – зазначив тоді Лукашенко.