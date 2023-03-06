Білоруський суд заочно засудив Ціхановську до 15 років колонії.

Також до тривалих термінів засуджено інших членів Координаційної ради опозиції.

 

 

Мінський міський суд у понеділок, шостого березня, ухвалив вирок у справі учасників білоруської Координаційної ради опозиції. Екскандидатку в президенти Білорусі Світлану Ціхановську засуджено до 15 років позбавлення волі, Павла Латушка – до 18 років, Марію Мороз, Ольгу Ковальковк та Сергія Ділевського до 12 років колонії кожного. Про це повідомив білоруський інформаційний портал «Новы час». Усі вироки винесено заочно.

 

Як зазначено у вироку, всіх обвинувачених визнано винними у «змові, вчиненій з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом; створення екстремістського формування та керівництво таким формуванням». Окрім того, їх звинувачують у «публічних закликах до захоплення державної влади та вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі», у тому числі на «запровадження Заходом санкцій проти фізичних та юридичних осіб республіки та навмисних діях, спрямованих на ескалацію соціальної ворожнечі та ворожнечі за ознакою іншої соціальної приналежності».

 

Коментуючи вироки Світлана Ціхановська заочно звернулася до суддів і порадила їм «подумати про себе, адже Лукашенко не захищатиме їх у справжньому незалежному суді».

 

«Сьогодні “суд” заочно засудив мене до 15 років позбавлення волі. Я не думаю про те, що мені хотіли сказати своїм “судом”. З ним чи без нього я і демократичні сили робили і робитимемо все можливе, щоб звільнити наших політв’язнів і привести нашу країну до демократичних змін. Сьогодні я думаю про тих, кому режим дав реальні, а не заочні терміни. 5, 16 чи 22 роки... А про режимних чиновників, суддів, прокурорів я не хочу думати. Тих, хто скоює ці злочини. Нехай краще подумають про себе: адже Лукашенко не захищатиме їх у справжньому незалежному суді, для якого білоруські адвокати вже зібрали достатню кількість свідчень. Він врятує тільки себе і своє близьке оточення. Отже, чи варто вам підставляти самих себе, щоб захистити когось, хто вже приречений на поразку?» – заявила Ціхановська.

 

Нагадаємо, що через репресії режиму Лукашенка багато членів білоруської Координаційної ради, у тому числі й сама екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Ціхановська, були змушені виїхати з країни. Четверо опинилися в ув'язненні: Марія Колеснікова засуджена до 11 років колонії, Максим Знак – до 10 років, Ксенія Луцькіна – до восьми, Алана Гебремаріам отримала 2,5 роки позбавлення волі.

06.03.2023

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