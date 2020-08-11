Світлана Ціхановська виїхала до Литви й закликала білорусів припинити протести.

За твердженням її довірених осіб, екскандидатка в президенти еміґрувала не з власної волі.

Колишня кандидатка в президенти, головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах Світлана Ціхановська виїхала за межі Білорусі. Про це у вівторок, 11 серпня, повідомило інформаційне агентство БЕЛТА з покликом на інформацію Держприкордонкомітету Республіки Білорусь. «Вона виїхала до Литви», – повідомили у відомстві.

Згодом цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. «Світлана Ціхановська в безпеці. Вона у Литві», – написав він на своїй сторінці в Twitter.

Тим часом довірена особа Ціхановської Ольга Ковалькова повідомила, що екскандидатка виїхала за межі країни не з власної волі. Еміґрація Ціхановської була умовою, що влада звільнить з-за ґрат начальницю її штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів.

«У Світлани не було вибору. Важливо, що вона на волі і жива. Вони поїхали разом з Марією Мороз. Однак в заручниках продовжує перебувати частина команди Світлани», – процитувало слова Ковалькової видання TUT.BY.

Згодом на провладному білоруському Telegram-каналі «Желтые сливы» було опубліковане відеозвернення Світлани Ціхановської зі закликом припинити акції протесту.

«Шановні громадяни Республіки Білорусь, я, Світлана Ціхановська, дякую вам за участь у виборах глави держави. Народ Білорусі зробив свій вибір. З вдячністю і теплотою я звертаюся до всіх громадян, які підтримували мене весь цей час. Білоруси! Я закликаю вас до розсудливості і поваги закону. Я не хочу крові і насильства. Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити на площі, щоб не наражати свої життя на небезпеку. Бережіть себе і своїх близьких», – говорить вона.

На відео видно, що Світлана Ціхановська читає текст звернення з аркуша паперу.