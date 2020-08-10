Львівщина розгортає лікарні другої хвилі для хворих на COVID-19.


У Львівській області, де кількість людей із COVID-19, яким потрібна шпиталізація, перетнула позначку 50%, починають розгортання лікарень другої хвилі для боротьби з коронавірусом. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

 

 

«Стрімко зростає кількість осіб, яким потрібна госпіталізація. МОЗ роз’яснює, що хворих на COVID-19 виявляють більше, ніж кілька місяців тому, не тільки через збільшення кількості тестувань (200 на день – на початку квітня, понад 15 000 на день – зараз). Збільшення кількості госпіталізованих (це пацієнти із середнім і тяжким перебігом хвороби) – це дуже тривожний сигнал, який означає, що хворіти справді стали частіше. Львівська область уже перейшла поріг у 50% заповненості ліжок, і почалось розгортання лікарень другої хвилі», – зазначено в повідомленні на facebook-сторінці МОЗ України.

 

Як розповів Максим Степанов, загалом по Україні в лікарнях другої хвилі визначено 10 237 ліжок для госпіталізації хворих на COVID-19. Ці лікарні мають 851 реанімаційне ліжко та 1442 апарати ШВЛ. Також окремо збільшено кількість ліжок з централізованою подачею кисню та апаратів ШВЛ. Здійснено закупівлю понад мільйона респіраторів, рукавичок, захисних щитків і медичних масок.

 

Відповідно до показників для послаблення протиепідемічних заходів, опублікованих сьогодні на сайті МОЗ, у Львівській області заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить 52,48%. До слова, цей показник перевищений ще в одній області в Україні – Чернівецькій, і становить 55,63%. Щодо двох інших галицьких областей, то на Франківщині він становить 46,33%, а на Тернопільщині – 22,18%.

 

Джерело: moz.gov.ua

 

За інформацією Львівської ОДА, протягом попередньої доби в області було госпіталізовано у медичні заклади з підозрою на коронавірус 56 осіб, скеровано на самоізоляцію – 62 особи. У стаціонарах Львівщини на сьогодні перебувають 1298 хворих. З них найбільше – 214 – у Львівській обласній інфекційній лікарні, ще 180 – у Центрі легеневого здоров'я, 179 – у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих у Винниках біля Львова. У міських лікарнях ситуація така: 80 осіб лікують у 8-й міській клінічній лікарні, 85 – у 1-й МКЛ, 124 – у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги, 14 – у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "ОХМАТДИТ". 

 

Серед районних медзакладів найбільше госпіталізованих – 119 – у Стрийській міській лікарні, 85 – у Стебницькій міській лікарні, 75 – у Кам'янка-Бузькій лікарні, 45 – у Рудківській лікарні, 44 – у Новояворівській МЛ імені Юрія Липи, 31 – у Сокальській ЦРЛ, 23 – у Жовківській ЦРЛ. З усіх шпиталізованих 105 людей перебувають у відділеннях реанімації, 28 – на апаратах штучної вентиляції легень.

 

Фото: facebook.com/hrystyna.protsak

 

Нагадаємо, ще в березні на Львівщині було визначено чотири заклади, які нестимуть основне навантаження в боротьбі з коронавірусом: Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня, госпіталь у Винниках, 8-ма міська лікарня міста Львова та Центр легеневого здоров’я.

 

Відтак 16 травня через зростання кількості хворих вирішили залучити ще чотири лікарні другої лінії до прийому пацієнтів із коронавірусною інфекцією. До лікування хворих з коронавірусною інфекцією долучились: Кам'янко-Бузька центральна районна лікарня, Сокальська центральна районна лікарня, Стебницька та Стрийська міські лікарні.

 

22 червня під час засідання ТЕБ і НС було запропоновано долучити у перелік медзакладів, що борються з коронавірусом, додаткові лікарні: Львівську обласну клінічну лікарню, Львівську клінічну лікарню швидкої допомоги, 4-ту міську клінічну лікарню, 5-ту міську клінічну лікарню, Пустомитівську центральну районну лікарню, Жовківську центральну районну лікарню, Новояворівську міську лікарню, Золочівську центральну районну лікарню, Червоноградську міську лікарню, Дрогобицьку міську лікарню, Самбірську центральну районну лікарню, Стрийську центральну районну лікарню, Буську центральну районну лікарню.

 

Згідно з даними, що їх оприлюднив заступник керівника Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Берник, кількість госпіталізованих з COVID-19 на Львівщині зростає від 4 липня. Зокрема, протягом минулого тижня було госпіталізовано 783 мешканці області. Для порівняння: впродовж попереднього тижня, від 25 до 31 липня, в області шпиталізували 717 осіб.

 

 

Джерело: facebook.com/igor.bernik

10.08.2020

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