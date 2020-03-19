Львівська інфекційна лікарня просить допомогти: бракує найнеобхіднішого.

Заступник директора з медичної частини Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Берник у facebook попросив усіх небайдужих допомогти закладу, в якому бракує найнеобхіднішого. Зазначимо, саме ця лікарня першою в області почала надавати допомогу хворим, у яких підозрюють коронавірусну інфекцію.

«У кого є можливість, є два прохання, які потребують Вашої допомоги! 1 – допомога в доїзді на роботу і у зворотному напрямку працівників лікарні, які проживають поза межами Львова! 2 – сприяння в створенні запасу: харчових продуктів тривалого зберігання (крупи, борошно, олія, цукор, овочі, питна бутильована вода, можливо кондвироби, але в упакуванні); засобів для особистої гігієни (серветки, паперові рушники, туалетний папір, та ін.); постільні приналежності (простирадла, підодіяльники, наволочки, рушники, подушки, матраци); ліжка; посуд», – написав Ігор Берник.

Ті, хто зголоситься допомогти закладу, можуть зателефонувати пану Бернику за номером, який він оприлюднив на facebook-сторінці: 067 37 444 38.

На цей заклик уже відгукнулися перші львів’яни. Так, за словами лікарки-епідеміологині Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталі Тімко, сьогодні ресторатор Андрій Дзюбан привіз у медзаклада бутильовану воду, папір, печиво, серветки, туалетний папір, мішки для утилізації костюмів біозахисту тощо.

«У нас також є потреба у одноразовій постелі, ліжках, концентраторах кисню, костюмах біозахисту, латексних рукавицях, захисних окулярах, респіраторах з НЕРА-фільтром. І ДУЖЕ потрібні швидкі тести на грип та коронавірус. Всього звернувся 31 хворий з підозрою на COVID-19. Скільки їх буде завтра? ЩИРО дякую за допомогу та сподіваюсь, що у нас ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!» – додала пані Тімко.

Зазначимо, Львівську обласну інфекційну лікарню визначено базовим медичним закладом лікування в разі виявлення захворювання на коронавірус. Лише 27 лютого голова ЛОДА Максим Козицький відвідував лікарню, аби з’ясувати рівень її готовності до боротьби з коронавірусом.

Фото: facebook.com/maks.kozytskyy

«Оглянувши інфекційну лікарню та поспілкувавшись з лікарями можу впевнено заявити, що відреагувати на появу коронавірусу в області зможемо якомога оперативно та з дотриманням усіх медичних норм», – написав тоді голова ЛОДА. Він уточнив, що лікарня розрахована на 410 ліжок, а у відділенні інтенсивної терапії – 6 ліжок. Заклад має 20 ліжок в ізоляторах, а в міру потреби відбуватиметься звільнення інших відділень лікарні.

«Установа готова для надання медичної допомоги хворим з хворобою, спричиненою новим коронавірусом. Медичний персонал забезпечений засобами індивідуального захисту. В наявності необхідний запас медикаментів, інфузійних розчинів, деззасобів, та ін. Розроблений план внутрішньої перепрофілазації відділень», – додав тоді Максим Козицький.

Фото: facebook.com/maks.kozytskyy

На Львівщині визначено чотири заклади, які нестимуть основне навантаження в боротьбі з коронавірусом. Окрім Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, до таких належать: госпіталь у Винниках, 8-ма міська лікарня міста Львова та Центр легеневого здоров’я. Про це 18 березня розповіли на брифінгу Максима Козицького та голови Львівської облради Олександра Ганущина. За їхніми словами, ці лікарні можуть прийняти орієнтовно до 2 тисяч пацієнтів. Також тривають роботи щодо розширення можливостей прийняття пацієнтів із важкими станами та потребою оксигенації.

Максим Козицький також розповів, як розподіляють засоби захисту між медичними закладами області:

«Станом на сьогодні розподіляються засоби між лікарнями та центрами, які будуть задіяні в першу чергу. Потім кущові лікарні: Стебника, Стрия, Кам’янки, Сокаля і Яворова – друга черга. Там тривають роботи щодо збільшення місць. Зараз приблизно 500 місць у Львові обладнанні кисневими масками».

Як зазначили очільники області, на «передовій» боротьби з коронавірусом на Львівщині будуть лікарі 10 закладів охорони здоров’я та працівники медицини катастроф, які визначила відповідна комісія з надзвичайних ситуацій. З обласного бюджету вчора було вирішено виплатити одноразово всім лікарям та медичному персоналу задіяному на передовій з коронавірусом з обласних лікарень суму, що дорівнює посадовому окладу.

«Йдеться про обласну інфекційну лікарню, госпіталь ветеранів війн у Винниках, фтизіопульмонологічний центр та «швидку». Вже цього тижня кошти в сумі майже 20 млн грн будуть на рахунках у наших медиків. І я закликаю міську раду Львова зробити те саме для медичних працівників 8-ої міської клінічної лікарні, а голів районних, міських, сільських та селищних рад спільно допомогти лікарням визначеним за територіальним принципом», – розповів Ганущин.